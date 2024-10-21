Kremlin duyurdu! Kritik Başkan Erdoğan ve Putin zirvesinin tarihi belli oldu

Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ekim Çarşamba günü BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği Kazan kentinde bir araya geleceğini bildirdi.
Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ekim Çarşamba günü BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği Kazan kentinde bir araya geleceğini bildirdi.
GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU
Uşakov, BRICS Zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında Rusya ve Türkiye liderlerinin görüşeceği tarihi de verdi. Programa göre Putin ve Erdoğan, 23 Ekim Çarşamba günü BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği Kazan kentinde bir araya gelecek.
Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BRICS Zirvesi sırasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith, Moritanya Devlet Başkanı Mohamed Ould Ghazwani, Vietnam Başbakanı Pham Minh Trinh ve Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ile de görüşme yapmayı planladığını belirtti. Uşakov, zirvede 22'si üst düzey olmak üzere 36 ülkenin temsil edileceğini sözlerine ekledi.