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Kremlin duyurdu! Kritik Başkan Erdoğan ve Putin zirvesinin tarihi belli oldu

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Ekim'de Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenecek BRICS zirvesinde bir araya geleceğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 20:53 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 21:03
Kremlin duyurdu! Kritik Başkan Erdoğan ve Putin zirvesinin tarihi belli oldu

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Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ekim Çarşamba günü BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği Kazan kentinde bir araya geleceğini bildirdi.

Kritik Başkan Erdoğan ve Putin zirvesinin tarihi belli oldu (AA)Kritik Başkan Erdoğan ve Putin zirvesinin tarihi belli oldu (AA)

GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU

Uşakov, BRICS Zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında Rusya ve Türkiye liderlerinin görüşeceği tarihi de verdi. Programa göre Putin ve Erdoğan, 23 Ekim Çarşamba günü BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği Kazan kentinde bir araya gelecek.

Kritik Başkan Erdoğan ve Putin zirvesinin tarihi belli oldu (AA)Kritik Başkan Erdoğan ve Putin zirvesinin tarihi belli oldu (AA)
GÜNDEM TÜRKİYE'DE DOĞALGAZ MERKEZİNİN KURULMASI

Diğer yandan Rusya Devlet Başkanlığı basın servisi, Putin ve Erdoğan'ın Kazan'da yapacağı görüşmede Türkiye'de doğalgaz merkezinin kurulması ile ilgili projeyi görüşecek.

Kremlin duyurdu! Kritik Başkan Erdoğan ve Putin zirvesinin tarihi belli oldu

Kritik Başkan Erdoğan ve Putin zirvesinin tarihi belli oldu (AA)Kritik Başkan Erdoğan ve Putin zirvesinin tarihi belli oldu (AA)

Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BRICS Zirvesi sırasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith, Moritanya Devlet Başkanı Mohamed Ould Ghazwani, Vietnam Başbakanı Pham Minh Trinh ve Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ile de görüşme yapmayı planladığını belirtti. Uşakov, zirvede 22'si üst düzey olmak üzere 36 ülkenin temsil edileceğini sözlerine ekledi.

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