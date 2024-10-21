Kremlin duyurdu! Kritik Başkan Erdoğan ve Putin zirvesinin tarihi belli oldu

Kritik Başkan Erdoğan ve Putin zirvesinin tarihi belli oldu (AA)



GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU



Uşakov, BRICS Zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında Rusya ve Türkiye liderlerinin görüşeceği tarihi de verdi. Programa göre Putin ve Erdoğan, 23 Ekim Çarşamba günü BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği Kazan kentinde bir araya gelecek.