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LGBT ve pedofili yuvası roblox'tan geri vites! Yasalara uyma sözü verdi

Ağustos ayında terör propagandası, çocuk istismarı ve LGBT içerikli paylaşımlar nedeniyle erişime kapatılan sözde çevrimiçi oyun platformu Roblox, geri adım attı. Şirket, "Türkiye yasalarına saygılıyız" diyerek ofis açma kararı aldıklarını duyurdu.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 01:23 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 01:23
LGBT ve pedofili yuvası roblox’tan geri vites! Yasalara uyma sözü verdi

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'Terör propagandası', 'çocuk istismarı', 'cinsel içerikli' paylaşımlar gerekçesiyle Türkiye'de erişim engeli getirilen çevrimiçi oyun platformu Roblox, geri adım atarak bu durumu düzeltme yoluna gideceklerini beyan etti. Şirket, endişeleri gidermek amacıyla Türkiye'de ofis açma kararı aldığını açıkladı.

"İŞBİRLİĞİ YAPMAYA KARARLIYIZ"

Şirketten yapılan duyuruda "Roblox'un, öğrenme, yaratıcılık ve anlamlı bağlantılar sağlama platformu sunarak Türk toplumunda olumlu bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Ülkenin özel ihtiyaçlarını ele almak için yetkililerle işbirliği yapmaya kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'DE OFİS AÇACAKLAR

Roblox açıklamasının devamında "Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazırdır." mesajını verirken "Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duyduklarını" söyledi.

Şirket, oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif bir işbirliği yürüttüğünü duyurdu.

TÜRKİYE'DE ERİŞİME KAPATILDI

Geçtiğimiz Ağustos ayında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak pedofili, eşcinsellik ve cinsel içerikli içerikler barındırması tespiti üzerine Roblox'a erişim engeli getirmişti.

Oyun platformunda söz konusu içeriklerin denetlenmesinin mümkün olmaması nedeniyle erişim engelinin getirildiği ifade edildi.

ROBLOX NEDİR?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve içerik oluşturma sistemi olarak tanımlanıyor. Oyun platformu olarak bilinen Roblox, 16 yaş altındaki çocukların yoğun olarak bulunduğu bir kullanıcı kitlesine sahiptir.

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