TUSAŞ’a terör saldırısının arkasında İsrail izi! ABD’den ikiyüzlü taziye

İsrail gazetesi Jerusalem, Ankara'daki terör saldırısını son dakika olarak duyurdu. Haberde, Türkiye'nin en kritik projelerinden KAAN'ın burada üretildiği vurgulanırken, kullanılan manidar fotoğraf dikkat çekti. Terör saldırısına ilişkin bir fotoğraf yerine, geçtiğimiz 2023 Kasım ayında Adana İncirlik Üssü'ne yönelik düzenlenen Gazze protestolarından bir kare kullanılması, akıllarda soru işaretleri yarattı.

PERDE ARKASINDA İSRAİL VE ABD VAR Terör saldırısının hangi terör örgütüne sipariş edildiği henüz netlik kazanmazken olağan şüpheliler İsrail ve hamisi ABD olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz aylarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında "İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek" diyerek İsrail tehlikesine dikkat çekmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışının hemen ardından Türkiye'nin en stratejik kurumlarından birine düzenlenen istihbarat destekli terör saldırısı, tüm okları İsrail'e çevirdi.

SAVUNMA SANAYİNİN KALBİ TUSAŞ'A ALÇAK SALDIRI Türkiye'nin en stratejik kurumlarından biri olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi.

TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısı (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

BEYAZ SARAY'DAN TAZİYE AÇIKLAMASI

Beyaz Saray, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını "güçlü şekilde" kınadıklarını ve dualarının Türk halkıyla beraber olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Kirby, "Kalplerimiz, Ankara-Türkiye'deki korkunç terör saldırısının kurbanlarıyla beraber." dedi.



Saldırının metotları Amerika'nın beslediği terör örgütü YPG/PKK'yı gösterirken Kirby, "Türk yetkililer olayı olası bir terör saldırısı olarak soruşturduklarını belirtti, henüz saldırının motivasyonunu ve arkasında tam olarak kimlerin olduğunu bilmiyoruz ancak bu şiddet olayını güçlü şekilde kınıyoruz." diyerek adeta Türk milletinin aklıyla alay etti. ABD'li danışman, "bu zor günlerde" dualarının, saldırıdan etkilenen kişiler, onların aileleri ve Türk halkıyla beraber olduğunu söyledi.

A Haber canlı yayınında konuyu ilişkin açıklamalarda bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Hazar Vural Jane, teröre destek veren ABD'nin ikiyüzlü taziyesine tepki gösterdi. Jane, "Bu saldırı altında çok fazla mesaj barındırıyor. Bu mesaj Türkiye tarafından alınmıştır. Şimdi ABD'den bir açıklama geldi ve bir taziye var, kınama var, başsağlığı var. "Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" diyor ABD. Şimdi şu soruları soralım o zaman:



1- Bölgeyi yangın yerine çeviren İsrail'e maddi anlamda silah anlamında bütün yolu açan en büyük destekçisi ABD.

2-PYD'ye resmen Kongre'sinden mali destek veren ABD. PKK ve türevlerine kendi parasıyla destekleyen ve bunu açıktan yapan ABD. PKK'ya yıllarca silah ve istihbarat veren ABD." dedi.