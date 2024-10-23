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TUSAŞ'a terör saldırısının arkasında İsrail izi! ABD'den ikiyüzlü taziye

Ankara'daki Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen hain pusunun şifreleri tek tek çözülüyor. Kanlı terör saldırısının ardından bölgeyi ateşe veren ve Arz-ı Mev'ud palavrasıyla gözünü Anadolu topraklarına diken İsrail basınında yer alan bir haber Takvim.com.tr'nin dikkatinden kaçmadı. Jerusalem Post, saldırının haberinde Gazze için İncirlik Üssü'nde protesto yapan Türk vatandaşlarını kullandı. Saldırının metotları Amerika'nın beslediği terör örgütü YPG/PKK'yı gösterirken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "Arkasında tam olarak kimlerin olduğunu bilmiyoruz ancak bu şiddet olayını güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 18:21 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 02:23
TUSAŞ’a terör saldırısının arkasında İsrail izi! ABD’den ikiyüzlü taziye

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Ankara'daki Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen hain pusunun şifreleri tek tek çözülüyor.

SAVUNMA SANAYİNİN KALBİ TUSAŞ'A ALÇAK SALDIRI
Türkiye'nin en stratejik kurumlarından biri olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi.

TUSAŞ'a SALDIRI ANI! (VİDEO)

KAAN, GÖKBEY, ANKA gibi kritik projelerin üretildiği tesislere düzenlenen bu operasyonun arkasındaki güçler ve saldırının şifreleri merak konusu olurken, önemli ipuçları İsrail basınında ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın sonunu getirecek açıklamasının ardından Türkiye'nin en stratejik kurumlarından birine düzenlenen terör saldırısının zamanlaması dikkat çekti.

TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısı (Fotoğraf: Takvim.com.tr)TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısı (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısının failleri henüz tespit edilemezken, saldırının ardındaki istihbarat örgütlerinin kimler olduğu büyük bir merak konusu.

PERDE ARKASINDA İSRAİL VE ABD VAR
Terör saldırısının hangi terör örgütüne sipariş edildiği henüz netlik kazanmazken olağan şüpheliler İsrail ve hamisi ABD olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz aylarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında "İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek" diyerek İsrail tehlikesine dikkat çekmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışının hemen ardından Türkiye'nin en stratejik kurumlarından birine düzenlenen istihbarat destekli terör saldırısı, tüm okları İsrail'e çevirdi.

Jeruselam Post'un terör saldırısına ilişkin seçtiği görselJeruselam Post'un terör saldırısına ilişkin seçtiği görsel

SALDIRININ ŞİFRELERİ İSRAİL GAZETESİNDE

İsrail gazetesi Jerusalem, Ankara'daki terör saldırısını son dakika olarak duyurdu. Haberde, Türkiye'nin en kritik projelerinden KAAN'ın burada üretildiği vurgulanırken, kullanılan manidar fotoğraf dikkat çekti. Terör saldırısına ilişkin bir fotoğraf yerine, geçtiğimiz 2023 Kasım ayında Adana İncirlik Üssü'ne yönelik düzenlenen Gazze protestolarından bir kare kullanılması, akıllarda soru işaretleri yarattı.

5 Kasım 2023'te Gazze için İncirlik'te düzenlenen protesto gösterisi (Fotoğraf: AA)5 Kasım 2023'te Gazze için İncirlik'te düzenlenen protesto gösterisi (Fotoğraf: AA)

Seçilen fotoğraf yazısında: "Türk polisi, 5 Kasım 2023'te Türkiye'nin güneyindeki Adana'da ABD askerlerinin bulunduğu İncirlik Hava Üssü yakınlarında ABD ve İsrail'e karşı düzenlenen protesto sırasında Filistin yanlısı göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullanıyor." ifadelerine yer verildiği görüldü.

TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısı (Fotoğraf: Takvim.com.tr)TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısı (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

BEYAZ SARAY'DAN TAZİYE AÇIKLAMASI
Beyaz Saray, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı "güçlü şekilde" kınadıklarını ve dualarının Türk halkıyla beraber olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Kirby, "Kalplerimiz, Ankara-Türkiye'deki korkunç terör saldırısının kurbanlarıyla beraber." dedi.

Saldırının metotları Amerika'nın beslediği terör örgütü YPG/PKK'yı gösterirken Kirby, "Türk yetkililer olayı olası bir terör saldırısı olarak soruşturduklarını belirtti, henüz saldırının motivasyonunu ve arkasında tam olarak kimlerin olduğunu bilmiyoruz ancak bu şiddet olayını güçlü şekilde kınıyoruz." diyerek adeta Türk milletinin aklıyla alay etti. ABD'li danışman, "bu zor günlerde" dualarının, saldırıdan etkilenen kişiler, onların aileleri ve Türk halkıyla beraber olduğunu söyledi.

Teröre destek veren ABD'nin ikiyüzlü taziyesine sert tepki

A Haber canlı yayınında konuyu ilişkin açıklamalarda bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Hazar Vural Jane, teröre destek veren ABD'nin ikiyüzlü taziyesine tepki gösterdi. Jane, "Bu saldırı altında çok fazla mesaj barındırıyor. Bu mesaj Türkiye tarafından alınmıştır. Şimdi ABD'den bir açıklama geldi ve bir taziye var, kınama var, başsağlığı var. "Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" diyor ABD. Şimdi şu soruları soralım o zaman:

1- Bölgeyi yangın yerine çeviren İsrail'e maddi anlamda silah anlamında bütün yolu açan en büyük destekçisi ABD.

2-PYD'ye resmen Kongre'sinden mali destek veren ABD. PKK ve türevlerine kendi parasıyla destekleyen ve bunu açıktan yapan ABD. PKK'ya yıllarca silah ve istihbarat veren ABD." dedi.

TUSAŞ'a saldırının yapıldığı nokta (Ekran görüntüsü/A Haber)TUSAŞ'a saldırının yapıldığı nokta (Ekran görüntüsü/A Haber)

TUSAŞ'A YAPILMASI TESADÜF DEĞİL
Saldırının TUSAŞ'a yapılmasının tesadüf olmadığını belirten Jane, "Şimdi Türkiye yerli savunma sanayinde artık yüzde 80 oranında yerlileşmeyi başarmış ve yüzde 100 hedefine doğru gidiyor. Bu hedef uzun yıllar alacak bunu başaracağız. Bu noktada bakıyorsunuz Türkiye'nin Batı ile yaşadığı sorunlarda Almanya ve ABD tarafında ambargolara maruz kaldığını görüyorsunuz. Siz tam bağımsızlığınız noktasında savunma sanayinizi yüzde 100'e getirmeniz gerektiğini biliyorsunuz ve o yüzden bugün bu kurumun seçilmesi, Türk mühendislerine bunun yapılması aslında mesajı çok net veriyor. Bir bütün olarak ne İsrail'den ayrı okuyabiliriz, ne PKK terör örgütünden, ne FETÖ'den ne de tam bağımsızlık kavramından ayrı okuyabiliriz." ifadelerini kullandı.

TUSAŞ’a terör saldırısının arkasında İsrail izi! ABD’den ikiyüzlü taziye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (AA)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (AA)

HER FIRSATTA SÖYLÜYORUZ
Nitekim saldırının arkasında PKK'nın olabileceğini ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Savunma Bakanı'mızın açıklamalarını da işittik. Biz başından beri bu eylemin oluş stili, oradaki izlemiş olduğumuz görüntüler büyük ihtimalle PKK'nın yaptığı ile ilgili. Değerlendirmemiz bu ama kimlik tespitlerinin netleşmesi ve diğer delillerin netleşmesi ile birlikte bunları tekraren sizlerle paylaşacağız. Alçak, hain terör örgütünü lanetliyoruz, terörün bir insanlık suçu olduğunu her fırsatta söylüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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