TUSAŞ tesisine yönelik terör saldırısının şifresi İsrail basınında

Türkiye'nin en stratejik kurumlarından biri olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi. KAAN, GÖKBEY, ANKA gibi kritik projelerin üretildiği tesislere düzenlenen bu operasyonun arkasındaki güçler ve saldırının şifreleri merak konusu olurken, önemli ipuçları İsrail basınında ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın sonunu getirecek açıklamasının ardından Türkiye'nin en stratejik kurumlarından birine düzenlenen terör saldırısının zamanlaması dikkat çekti.

TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısı (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısının failleri henüz tespit edilemezken, saldırının ardındaki istihbarat örgütlerinin kimler olduğu büyük bir merak konusu.

Jeruselam Post'un terör saldırısına ilişkin seçtiği görsel

SALDIRININ ŞİFRELERİ İSRAİL GAZETESİNDE

Türkiye'nin stratejik kurumlarından TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından, İsrail gazetesi Jerusalem, haberi son dakika olarak duyurdu. Haberde, Türkiye'nin en kritik projelerinden KAAN'ın burada üretildiği vurgulanırken, kullanılan manidar fotoğraf dikkat çekti. Terör saldırısına ilişkin bir fotoğraf yerine, geçtiğimiz 2023 Kasım ayında Adana İncirlik Üssü'ne yönelik düzenlenen Gazze protestolarından bir kare kullanılması, akıllarda soru işaretleri yarattı.

5 Kasım 2023'te Gazze için İncirlik'te düzenlenen protesto gösterisi (Fotoğraf: AA)

Seçilen fotoğraf yazısında: "Türk polisi, 5 Kasım 2023'te Türkiye'nin güneyindeki Adana'da ABD askerlerinin bulunduğu İncirlik Hava Üssü yakınlarında ABD ve İsrail'e karşı düzenlenen protesto sırasında Filistin yanlısı göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullanıyor." ifadelerine yer verildiği görülüyor

TÜM OKLAR MOSSAD'I İŞARET EDİYOR

Terör saldırısının hangi terör örgütüne sipariş edildiği henüz netlik kazanmazken Bütün oklar katil İsrail'i gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında "İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek" diyerek katil İsrail tehlikesine dikkat çekmişti. Dün ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışının hemen ardından Türkiye'nin en stratejik kurumlarından birine düzenlenen istihbarat destekli terör saldırısı, tüm okları İsrail'e çevirdi.

TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısı (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."