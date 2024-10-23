Teröristbaşı Fetullah Gülen’in gebermesiyle 15 milyar doları örgütü birbirine düşürdü

ABD'de ölen hainin geride vasiyet bıraktığı vurgulandı. İddiaya göre, 15 milyar dolarlık serveti kimin yöneteceğini ve örgütün başına kimin geleceğini yazmıştı!

Paranın kontrolünün Cevdet Türkyolu'nda olduğu saptandı. Avrupa'daki teröristlerin ise Türkyolu'na karşı Abdullah Aymaz'a destek verdiği ortaya çıktı.

VASİYETTE NE 'WAR!'

FETÖ elebaşı Gülen'in, bir vasiyet bıraktığı iddiası ortaya atıldı. 15 milyar dolarlık serveti kimin yöneteceği ve örgütün başına kimin geleceğini yazmış olabileceği vurgulandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, Perşembe günü gömüleceği belirtildi. Namazını, ev arkadaşı Suat Yıldırım'ın kıldıracağı kaydedildi. Gülen'in yazılı bir vasiyet bıraktığı da örgüt üyeleri arasında yoğun şekilde dillendirildi. Bu vasiyetnamede, "15 milyar dolar serveti kim yönetecek ve kanlı örgütün yeni elabaşısı kim olacak" sorularının cevabının da olduğu iddia edildi. FETÖ'deki asıl kavganın "Sıcak para" olduğu gözler önüne serildi. Paranın büyük bir bölümünü kontrolüne alan "kara kutu" Cevdet Türkyolu'nu etkisizleştirmek için kulis çalışmalarına başlandığı bilgisi geldi. Abdullah Aymaz'ın, Türkyolu ve Mustafa Özcan'ı tehdit ettiği öğrenildi.

HAİN MESAJ

Hakan Şükür'ün ardından bu kez vatan haini Gülen'in "manevi oğlum" dediği basketbolcu Enes Kanter de bir mesaj paylaştı. "O kutsal emanetini yerde bırakmayacağım. Yine gelip girdin rüyama daha bir kaç saat önce" ifadesini kullandı.