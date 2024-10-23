Siyasette 'Öcalan' polemiği! Dervişoğlu kürsüden urgan attı Bahçeli 'İP'in ipini çekti... "Ver odama asacağım"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşıp "Türkiye partisi olun, teröre cephe alın" çağrısı yaptı. Bu ses getiren hamle sonrası Bahçeli'den siyasetin gündemini değiştiren bir çıkış daha geldi.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşıp "Türkiye partisi olun, teröre cephe alın" çağrısı yaptı. Bu ses getiren hamle sonrası Bahçeli'den siyasetin gündemini değiştiren bir çıkış daha geldi.
"GELSİN MECLİS'TE PKK'YI LAĞVETSİN"
Ezber bozan bir çıkış yapan Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar çoktur." dedi.
ERDOĞAN: "CUMHUR İTTİFAKI TARİHİ FIRSAT SUNDU! TERÖRSÜZ TÜRKİYE İNŞA EDELİM"
"Terörsüz, şiddetsiz Türkiye inşa edelim" diyen Başkan Erdoğan ise "Haritalar yeniden kanla çizilirken iç cephemizi sağlam tutalım" çağrısı yaparak Bahçeli'ye destek verdi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmesin! Terörsüz şiddetsiz Türkiye'yi inşa edelim" ifadelerini kullandı.
CHP'DEN ÜSTÜ KAPALI DESTEK
CHP lideri Özgür Özel "Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz" diyerek sürece üstü kapalı destek verdi. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ise Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çağrının ardından olağanüstü toplandı.
DERVİŞOĞLU KÜRSÜDEN URGAN FIRLATTI
Bahçeli'nin bu hamleyle İmralı - DEM hattını devreye sokup Kandil - ABD denklemini saf dışı bırakmak istediği konuşulurken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kürsüden urgan fırlattı.
Bahçeli'ye tepki gösteren Dervişoğlu, "Bu milattır. Madem ki milattır o zaman onun da bir hatırası olsun. Türk milletinin anılarını yok ettiniz, bu büyük milletin geleceğine kast ettiniz. Al şimdi bu ipi başının ucuna as" dedi.
BAHÇELİ 'İP'TEN İPİ İSTEDİ... ODASINA ASACAK
İYİ Parti'nin urganlı kürsü şovu sonrası MHP'den dikkat çeken bir adım geldi.
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu'nun attığı ipi odasına asmak üzere İYİ Parti'den istediği öğrenildi.