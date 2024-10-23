Siyasette 'Öcalan' polemiği! Dervişoğlu kürsüden urgan attı Bahçeli 'İP'in ipini çekti... "Ver odama asacağım"

CHP'DEN ÜSTÜ KAPALI DESTEK CHP lideri Özgür Özel "Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz" diyerek sürece üstü kapalı destek verdi. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ise Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çağrının ardından olağanüstü toplandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kürsüden urgan fırlattı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)







DERVİŞOĞLU KÜRSÜDEN URGAN FIRLATTI



Bahçeli'nin bu hamleyle İmralı - DEM hattını devreye sokup Kandil - ABD denklemini saf dışı bırakmak istediği konuşulurken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kürsüden urgan fırlattı.





Bahçeli'ye tepki gösteren Dervişoğlu, "Bu milattır. Madem ki milattır o zaman onun da bir hatırası olsun. Türk milletinin anılarını yok ettiniz, bu büyük milletin geleceğine kast ettiniz. Al şimdi bu ipi başının ucuna as" dedi.