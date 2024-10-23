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Polisin başına çekiçle vurdu! Üsküdar'da korku dolu dakikalar

İstanbul Üsküdar'da korku dolu anlar yaşandı. Emekli subay ile polis arasında tartışma çıktı. Emekli subay polise çekiç ile saldırırken, oğlu ise silahla ateş etti. Polis memuru baba ve oğluna ateş ederek şüphelileri etkisiz hale getirdi. Yaralanan 1'i polis 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 11:55 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 12:35
Polisin başına çekiçle vurdu! Üsküdar’da korku dolu dakikalar

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İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı olan Bulgurlu Mahallesi'nde korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, arabasıyla seyir halinde olan ve emekli subay olduğu öğrenilen Y.T.O., denetim yapan polis tarafından durduruldu. Bu nedenle aralarında çıkan tartışma sonrasında emekli subay Y.T.O., avukat oğlu K.O.'yu arayarak olay yerine gelmesini istedi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA) Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)

ÇEKİÇLE POLİSİN KAFASINA VURDU
Olay yerine gelen avukat, babasını durduran polisle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle emekli subay Y.T.O, çekiçle polisin kafasına vurdu. Oğlu K.O. ise silahla ateş etti.

Polise çekiçle saldırı: 3 yaralı

Bunun üzerine görevli diğer polis memurunun da ateş açması sonucu Y.T.O. ve K.O. isimli şüpheli şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 1'i polis 3 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

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