23 Ekim Twitter hata tespit raporu: Twitter çöktü mü, dondu mu? İşte son veriler

Twitter (X) hata tespit raporu yaşanan aksamalarla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar listesinde yerini aldı. Uygulamada sorun yaşayanlar gün boyunca "Twitter'da ne sorun var, çöktü mü ,dondu mu?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte 23 Ekim Twitter X arıza ve kesinti raporu...