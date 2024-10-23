23 Ekim Twitter hata tespit raporu: Twitter çöktü mü, dondu mu? İşte son veriler

Twitter (X) hata tespit raporu yaşanan aksamalarla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar listesinde yerini aldı. Uygulamada sorun yaşayanlar gün boyunca "Twitter'da ne sorun var, çöktü mü ,dondu mu?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte 23 Ekim Twitter X arıza ve kesinti raporu...
(Takvim Foto Arşiv)
TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?
Uygulama hakkında analiz edilen son 24 saatlik hata tespit raporuna göre büyük bir aksamaya yol açacak sorun kaydı yapılmadığı görülüyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Twitter'a neden giriş yapılmıyor?
Twitter'a giriş yapmakta sorun yaşayan kullanıcılar öncelikle ağ bağlantısını kontrol etmelidir. Ardından telefonlarının mobil marketlerinden uygulamanın güncel olup olmadığı bakılmalıdır. Eğer uygulamaya giriş sorunu yaşıyorsanız Twitter'ın son sürümünü telefonunuza kurup tekrar deneyebilirsiniz. Sorun çözülmediği takdirde masaüstü veya diğer seçenekler ile giriş yapabilirsiniz.
🔍Güncel hata tespit raporu