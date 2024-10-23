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Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi: Türk askeri 1 yıl daha görev yapacak

Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye'nin ve TSK'nın bugüne kadar bölgesel ve dünya barışa yönelik katkılarını anlattı.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 19:07 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 19:58
Lübnan tezkeresi TBMM’de kabul edildi: Türk askeri 1 yıl daha görev yapacak

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Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkerede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı karar ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla 1 yıl için verdiği izin çerçevesinde, Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla katkı sağladığı, iznin süresinin son olarak 31 Ekim 2023'ten itibaren 1 yıl uzatıldığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin, UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği belirtilen tezkerede, "Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı gerek BM sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerek kapsamlı sivil-asker işbirliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Tezkerede, UNIFIL'in görev süresinin BMGK tarafından 31 Ağustos 2025'e kadar uzatıldığı hatırlatılarak, bu kapsamda Lübnan'la ikili ilişkiler ve bölgedeki çatışma ortamının yol açtığı mevcut güvenlik şartları da göz önünde tutularak BMGK'nin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki kararı uyarınca; hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK unsurlarının, BMGK ve TBMM kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2024'ten itibaren 1 yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için gereğinin yapılması istendi.

TBMM (AA)TBMM (AA)

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye'nin ve TSK'nın bugüne kadar bölgesel ve dünya barışa yönelik katkılarını anlattı.

İsrail'in bölgedeki saldırgan politikasını yakından takip ettiklerini ifade eden Akar, İsrail'in son olarak kara saldırısı başlatarak Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesinin yasa dışı bir işgal girişimi olduğunu söyledi.

Ortamı boş bulan ve saldırganca hareket eden İsrail'in, UNIFIL kampına bile girdiğini hatırlatan Akar, "Bu saldırı derhal sona ermeli ve İsrail askerleri Lübnan topraklarından çekilmelidir. İsrail'in saldırıları bölgenin ve Türkiye dahil ötesinin güvenlik ve istikrarı için büyük bir risk ve tehdit oluşturmaktadır. Bunu görmemiz ve anlamamız lazım. Bu saldırıların yeni bir göç dalgasını tetiklemesi ve aşırılık yanlılarına zemin kazandırması da muhtemeldir. Gazze ve Lübnan'da ateşkesin sağlanamadığı her geçen gün bölgesel bir savaşa daha fazla yaklaşmaktayız." diye konuştu

Türkiye'nin, her zaman barışçıl bir politika izleyerek, diyalog yoluyla sorunları çözmeye gayret gösterdiğini kaydeden Akar, "Bölgesel ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden durumlarda gerekli tedbirleri almamız bir zorunluluktur. Bu tezkere, Lübnan'daki BM gücüne katkı sağlamayı hedeflerken aynı zamanda Türkiye'nin milli çıkarlarını korumayı da amaçlamaktadır. Sizlerin oylarıyla bu tezkere, bu tür durumlar için bir yetki niteliğinde olacaktır." dedi.

1 YIL DAHA UZATILDI
Görüşmelerin ardından, Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi oylanarak kabul edildi.

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