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Yenidoğan Çetesi hakkında yeni detay! Hastane müdürü Ali Aksu göz yummuş: Eksikler varsa kılıfına uydur

Yenidoğan Çetesi, tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. SGK'dan para almak için bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk eden ve bakımsızlıktan ölüme terk ettikleri belirlenen çete çökertildi. Çok sayıda kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çeteyle ilgili ortaya çıkan yeni detaylar ise kan dondurmaya devam ediyor.Son olarak Beylikdüzü Birinci Hastanesi mesul müdürü Ali Aksu'nun çete ile birlikte hareket ettiği ve bebeklerin ölümüne göz yumduğunu kayıtlara yansıdı.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 12:10 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 12:25
Yenidoğan Çetesi hakkında yeni detay! Hastane müdürü Ali Aksu göz yummuş: Eksikler varsa kılıfına uydur

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Kamuoyunu derinden sarsan yenidoğan bebek çetesinin 12 bebeğin hayatını kaybetmesine, 3 bebeğin de yaralanmasına neden oldukları tespit edildi.

'Yenidoğan Çetesi'nin çoğu üyelerinin tutuklanması ve 10 hastanenin kapısına kilit vurulması, soruşturmanın daha çok derinleştirileceğinin sinyallerini verdi.

Özel Reyap Hastanesi'nde görevli olan Fırat Sarı.Özel Reyap Hastanesi'nde görevli olan Fırat Sarı.


Tutuklanan şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, ihmali davranışla kasten adam öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak gibi suçlarından cezalandırılması istendi.

SKANDALLARA GÖZ YUMDU
İddianamede yer alan korkunç detaylar ise kan dondurmaya devam ediyor.

Beylikdüzü Birinci Hastanesi mesul müdürü Ali Aksu'nun da hastanede yaşanan birçok skandala göz yumduğu ortaya çıktı.

Beylikdüzü Birinci Hastanesi mesul müdürü Ali AksuBeylikdüzü Birinci Hastanesi mesul müdürü Ali Aksu



SGK'DAN FAZLA PARA ALMAK İÇİN BEBEĞİ KATLETTİ
Beylikdüzü Birinci Hastanesi mesul müdürü Ali Aksu'nun sorumlu olduğu hastanede vefat eden Opara bebeği, 6 aylık olmasına ve normal yoğun bakıma alınması gerekmesine rağmen sadece SGK'ya fatura etmek ve gelir artırımı sağlamak için doktor bulunmayan yenidoğan yoğun bakıma aldırdığı ortaya çıktı.

Yoğun bakım sorumlu hemşiresi Hakan Doğukan Taşçı'nın da Ali Aksu'nun bilgisi dahilinde kendisini hastalara doktor olarak tanıttığı ve doktor sıfatıyla hastalara müdahale ettiği öğrenildi.

Yenidoğan Çetesi hakkında yeni detay! Hastane müdürü Ali Aksu göz yummuş: Eksikler varsa kılıfına uydur

Yenidoğan soruşturmasından tutuklanan kişiler. Fotoğraf:AAYenidoğan soruşturmasından tutuklanan kişiler. Fotoğraf:AA

Örgüt yöneticisi Fırat Sarı da, verdiği ifade de Ali Aksu'nun kendisi ile 1., 2. ve 3. düzey hasta kabulü konusunda kurumun ticareti, kazancı ve menfaati ile ilgili kendisi ile konuştuğunu itiraf etti.

ÖLÜM SAATİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE GÖZ YUMMUŞ
Şüpheli Ali Aksu'nun, SGK'ya yönelik yapılan tüm usulsüzlüklerden de haberdar olduğu ve Opara bebeğin mesai saatleri dışında Fırat Sarı'nın talimatı ile Hakan Doğukan tarafından yoğun bakıma girişinin yapılmasına, sabah işe geldiğinde bebeğin 06:00 civarlarında hayatını kaybettiğini öğrendiği halde bebeğin ölüm saatinin 13:30 olarak yazılmasına göz yumduğu öğrenildi.

Yenidoğan soruşturmasından tutuklanan kişiler. Fotoğraf:AAYenidoğan soruşturmasından tutuklanan kişiler. Fotoğraf:AA

BASAMAKLANDIRMADA USULSÜZLÜK
Birinci Hastanesi yenidoğan yoğun bakım bilgisayarında hastalar için basamak listeleri olan word dosyaları olduğu, bu dosyalar içinde bebeklerin girişinden taburcu olacağı zamana kadar planlanan basamaklar bulunduğu, buna göre epikriz yazıldığı, excel üzerinde kan gazı programı olduğu, bu program sayesinde kan gazı ölçümü yapmadan yapmış gibi gösterildiği ve basamaklandırmada usulsüzlük yapıldığı, Opara bebeğin öldüğü gece bebeğin başında doktor bulunmadığı, bebeğin tıbbi koşullara aykırı şekilde tedavi gördüğü de ortaya çıktı.

Yenidoğan soruşturmasından tutuklanan kişiler. Fotoğraf:AAYenidoğan soruşturmasından tutuklanan kişiler. Fotoğraf:AA


"EKSİKLİKLER VARSA KILIFINA UYDUR"
Sabah'ta yer alan habere göre; Öte yandan Ali Aksu'nun, Fırat Sarı ile birlikte dosya kapsamında şüpheli olan Hakan Doğukan'a, Birinci Hastanesi'nin 2021 yılına ait 6 aylık dönemine ait hasta dosyalarının denetim amacı ile SGK'dan istenmesi üzerine, 'Bu işi sen hallet, düzenleme yap, eksiklikler varsa kılıfına uydur' dedikleri öğrenildi.

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