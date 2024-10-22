Yenidoğan Çetesi hakkında yeni detay! Hastane müdürü Ali Aksu göz yummuş: Eksikler varsa kılıfına uydur

Kamuoyunu derinden sarsan yenidoğan bebek çetesinin 12 bebeğin hayatını kaybetmesine, 3 bebeğin de yaralanmasına neden oldukları tespit edildi.
'Yenidoğan Çetesi'nin çoğu üyelerinin tutuklanması ve 10 hastanenin kapısına kilit vurulması, soruşturmanın daha çok derinleştirileceğinin sinyallerini verdi.
Özel Reyap Hastanesi'nde görevli olan Fırat Sarı.
Tutuklanan şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, ihmali davranışla kasten adam öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak gibi suçlarından cezalandırılması istendi.
SKANDALLARA GÖZ YUMDU
İddianamede yer alan korkunç detaylar ise kan dondurmaya devam ediyor.
Beylikdüzü Birinci Hastanesi mesul müdürü Ali Aksu'nun da hastanede yaşanan birçok skandala göz yumduğu ortaya çıktı.
Beylikdüzü Birinci Hastanesi mesul müdürü Ali Aksu
SGK'DAN FAZLA PARA ALMAK İÇİN BEBEĞİ KATLETTİ
Beylikdüzü Birinci Hastanesi mesul müdürü Ali Aksu'nun sorumlu olduğu hastanede vefat eden Opara bebeği, 6 aylık olmasına ve normal yoğun bakıma alınması gerekmesine rağmen sadece SGK'ya fatura etmek ve gelir artırımı sağlamak için doktor bulunmayan yenidoğan yoğun bakıma aldırdığı ortaya çıktı.
Yoğun bakım sorumlu hemşiresi Hakan Doğukan Taşçı'nın da Ali Aksu'nun bilgisi dahilinde kendisini hastalara doktor olarak tanıttığı ve doktor sıfatıyla hastalara müdahale ettiği öğrenildi.