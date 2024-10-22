Yenidoğan Çetesi hakkında yeni detay! Hastane müdürü Ali Aksu göz yummuş: Eksikler varsa kılıfına uydur

Yenidoğan soruşturmasından tutuklanan kişiler. Fotoğraf:AA

Örgüt yöneticisi Fırat Sarı da, verdiği ifade de Ali Aksu'nun kendisi ile 1., 2. ve 3. düzey hasta kabulü konusunda kurumun ticareti, kazancı ve menfaati ile ilgili kendisi ile konuştuğunu itiraf etti.



ÖLÜM SAATİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE GÖZ YUMMUŞ

Şüpheli Ali Aksu'nun, SGK'ya yönelik yapılan tüm usulsüzlüklerden de haberdar olduğu ve Opara bebeğin mesai saatleri dışında Fırat Sarı'nın talimatı ile Hakan Doğukan tarafından yoğun bakıma girişinin yapılmasına, sabah işe geldiğinde bebeğin 06:00 civarlarında hayatını kaybettiğini öğrendiği halde bebeğin ölüm saatinin 13:30 olarak yazılmasına göz yumduğu öğrenildi.