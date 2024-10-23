Bahçeli’nin ’Öcalan’ çıkışı sonrası CHP’den peş peşe dikkat çeken açıklamalar! Suriye’deki gerçekliği geç de olsa gördüler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bağcıoğlu şunları kaydetti:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankıbağcıoğlu isediyerek sürecin gerekliliğini vurguladı.

PKK = YPG = PYD = SDG

☑️ Yurtiçinde PKK adım atamaz hale getirildi.



☑️ PKK, Irak'ın kuzeyinde TSK'nın başarılı harekat faaliyetleri ve mahalli makamlarla koordinasyon ile etkisiz durumda.



☑️ Ama; Suriye'de PYD/YPG, ABD desteği ile siyasi ve askeri açıdan güçleniyor.



☑️ MSB resmi paylaşımları incelendiğinde, Suriye harekat alanının ne kadar hareketli olduğu görülür.



☑️ PYD/YPG, PKK ile şer ittifakının ayrılmaz parçasıdır.



☑️ YPG, Irak'taki PKK eylemlerinin personel ve lojistik açıdan destekçisidir.



☑️ Suriye'de siyasi açıdan da güçlenen YPG/PYD gözardı edilemeyecek milli güvenlik tehdidir.



☑️ Ayrıca; milli güvenlik meselelerinin şahsi siyasi ikbal hesapları ve üçüncü devletlerin dayatmaları üzerine inşa edilemeyeceğini, üzerinde toplumsal mutabakat olmayan girişimlerin çok acı ve yıkıcı sonuçlarını geçtiğimiz dönemde gördüğümüzü hatırlatırım.