Bahçeli’nin ’Öcalan’ çıkışı sonrası CHP’den peş peşe dikkat çeken açıklamalar! Suriye’deki gerçekliği geç de olsa gördüler

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı'daki hain Öcalan'a yaptığı "Gelsin Meclis'te PKK'yı lağvetsin" çağrısı siyasetin gündemini değiştirdi.
PKK = YPG = PYD = SDG
☑️ Yurtiçinde PKK adım atamaz hale getirildi.
☑️ PKK, Irak'ın kuzeyinde TSK'nın başarılı harekat faaliyetleri ve mahalli makamlarla koordinasyon ile etkisiz durumda.
☑️ Ama; Suriye'de PYD/YPG, ABD desteği ile siyasi ve askeri açıdan güçleniyor.
☑️ MSB resmi paylaşımları incelendiğinde, Suriye harekat alanının ne kadar hareketli olduğu görülür.
☑️ PYD/YPG, PKK ile şer ittifakının ayrılmaz parçasıdır.
☑️ YPG, Irak'taki PKK eylemlerinin personel ve lojistik açıdan destekçisidir.
☑️ Suriye'de siyasi açıdan da güçlenen YPG/PYD gözardı edilemeyecek milli güvenlik tehdidir.
☑️ Ayrıca; milli güvenlik meselelerinin şahsi siyasi ikbal hesapları ve üçüncü devletlerin dayatmaları üzerine inşa edilemeyeceğini, üzerinde toplumsal mutabakat olmayan girişimlerin çok acı ve yıkıcı sonuçlarını geçtiğimiz dönemde gördüğümüzü hatırlatırım.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN UYARISI ÖNEM KAZANDI
Tam da bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmesin!" uyarısı önem kazandı.
"Terörsüz, şiddetsiz Türkiye inşa edelim" diyen Başkan Erdoğan ise "Haritalar yeniden kanla çizilirken iç cephemizi sağlam tutalım" çağrısı yaparak Bahçeli'ye destek verdi.