Askerlik erteleme şartları nedir? Askerlik ne kadar ertelenir? Madde madde yasal sürecin detayları

Askerliği tecil ettirme süresi, tecil nedeninize göre değişiklik gösterebilir. Örneğin: Eğitim nedeniyle yapılan teciller genellikle öğrenim süresince geçerlidir. Lisans öğrencileri için bu süre, 28 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadardır. Sağlık nedeniyle yapılan teciller, doktor raporunda belirtilen süre kadar geçerlidir. Bu süre genellikle 6 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir. Yurt dışı çalışma veya ikamet durumu için yapılan teciller, genellikle 3 yıla kadar uzatılabilir. Tecil süresi sona erdiğinde, kişi ya yeniden tecil başvurusunda bulunmalı ya da askerlik görevini yerine getirmek üzere hazırlıklara başlamalıdır.

Takvim Foto Arşiv

Hangi belgeler gerekiyor?

Askerlik tecil ettirme işlemi için bazı belgeler gereklidir. Bu belgeler, tecil talebinizin nedenine göre değişiklik gösterebilir. İşte askerlik tecil ettirme için gerekli belgeler:

🔍Öğrenci Belgesi: Eğitim nedeniyle tecil başvurusu yapanlar için gereklidir. Bu belge, öğrencinin halen kayıtlı ve aktif öğrenci olduğunu gösterir.

🔍Sağlık Raporu: Sağlık nedeniyle tecil başvurusu yapanlar için gereklidir. Bu rapor, tam teşekküllü bir hastaneden alınmalı ve kişinin geçici olarak askerlik yapamayacak durumda olduğunu belirtmelidir.

🔍Kardeş Askerlik Durum Belgesi: Silah altında kardeşi bulunanlar için gereklidir. Bu belge, kardeşin halen askerlik görevini yerine getirdiğini gösterir.

🔍Yurt Dışı Çalışma veya İkamet Belgesi: Yurt dışında çalışma veya ikamet nedeniyle tecil başvurusu yapanlar için gereklidir. Bu belge, kişinin yurt dışında yasal olarak bulunduğunu kanıtlar.

🔍Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Tüm başvurular için gereklidir.

🔍Askerlik Durum Belgesi: Tüm başvurular için gereklidir. Bu belge, kişinin güncel askerlik durumunu gösterir.

(Bu belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamanız, askerlik tecil ettirme sürecinizi hızlandırarak sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.)