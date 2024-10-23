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Ankara Tusaş Kazan patlama nedeni nedir? Terör saldırısı mı, canlı bomba mı? Ankara Tusaş (TAİ) nerede?

Ankara'da bulunan TUSAŞ tesislerinde giriş kapısında iki patlama oldu, bölgede silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 17:03 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 17:03
Ankara Tusaş Kazan patlama nedeni nedir? Terör saldırısı mı, canlı bomba mı? Ankara Tusaş TAİ nerede?

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TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

TERÖR SALDIRISI MI?

İÇİŞLERİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

İçişleri'nden gelen son dakika haberine göre "Konuyla ilgili takipteyiz açıklama yapacağız" denildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız.

TUSAŞ NEDİR?

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur.

Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kurulmuştur.

25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda TAI ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini genişletmiş, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumuna gelmiştir.

Ankara Tusaş Kazan patlama nedeni nedir? Terör saldırısı mı, canlı bomba mı? Ankara Tusaş TAİ nerede?

TUSAŞ'TA NE YAPILIR?

Havacılık ve uzay sanayisinde küresel ilk yüz oyuncu arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, proje konularına bağlı olarak;

Havacılık Yapısalları Grubu
Uçak Grubu,
Helikopter Grubu,
İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Grubu,
Uzay Sistemleri Grubu,
Milli Muharip Uçak Grubu
Mühendislik Grubu

TUSAŞ NEREDE?

TUSAŞ'ın genel merkezi Ankara Kahramankazan'da bulunuyor. Uçak Projeleri, Havacılık Yükseltmeleri ve Savunma Sistemleri gibi alanlarda önemli çalışmalar yapan TUSAŞ'ın binlerce çalışanı bulunuyor.

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