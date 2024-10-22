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Jandarma Genel Komutanlığına 310 uzman erbaş alınacak! İşte başvuru tarihleri

Jandarma Genel Komutanlığı 310 uzman erbaş alacak! Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, lojistik ve bando alt branşlarında yapılacak alımlar için başvurular 23 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 05:54 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 05:54
Jandarma Genel Komutanlığına 310 uzman erbaş alınacak! İşte başvuru tarihleri

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Resmi Gazete'de Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından yayımlanan ilana göre, başvurular 23 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı 310 uzman erbaş alacak. (Takvim.com.tr/ Arşiv Görüntü)Jandarma Genel Komutanlığı 310 uzman erbaş alacak. (Takvim.com.tr/ Arşiv Görüntü)

Başvuru yapabilecek 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş adaylardan, 2023-2024 KPSS'den 50 ve üzeri puana sahip olma şartı aranacak.

Jandarma Genel Komutanlığı 310 uzman erbaş alacak. (Takvim.com.tr/ Arşiv Görüntü)Jandarma Genel Komutanlığı 310 uzman erbaş alacak. (Takvim.com.tr/ Arşiv Görüntü)

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak uzman erbaş alt branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.

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