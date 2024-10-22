Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?

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Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, 20 Ekim 2024 saat 21.20'de Pensilvanya'da 'vatansız' olarak geberdi.



İblis başı daha toprağa düşmeden FETÖ'de taht kavgası başlarken cenaze programı da belli oldu.

İblis başı Fetullah Gülen geberdi (Takvim.com.tr / Arşiv)





PENSİLVANYA'DA TOPRAĞI KİRLETECEK



Cenazenin ne zaman olacağı, kimlerin katılacağı, nereye gömüleceği ve cenaze namazını kimin kıldıracağı ile ilgili örgüt içindeki anlaşmazlıklar, örgüt yönetimindeki isimlerin baskıları ile ortaya çıktı. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi Perşembe günü Pensilvanya'da örgütün merkezi sayılan kampta yapılacak.