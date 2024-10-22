Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, 20 Ekim 2024 saat 21.20'de Pensilvanya'da 'vatansız' olarak geberdi.
İblis başı daha toprağa düşmeden FETÖ'de taht kavgası başlarken cenaze programı da belli oldu.
Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, 20 Ekim 2024 saat 21.20'de Pensilvanya'da 'vatansız' olarak geberdi.
İblis başı daha toprağa düşmeden FETÖ'de taht kavgası başlarken cenaze programı da belli oldu.
PENSİLVANYA'DA TOPRAĞI KİRLETECEK
Cenazenin ne zaman olacağı, kimlerin katılacağı, nereye gömüleceği ve cenaze namazını kimin kıldıracağı ile ilgili örgüt içindeki anlaşmazlıklar, örgüt yönetimindeki isimlerin baskıları ile ortaya çıktı.
Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi Perşembe günü Pensilvanya'da örgütün merkezi sayılan kampta yapılacak.
KENDİ İŞARET ETTİĞİ ALANDA
Gülen, kamp içinde yer alan daha önce kendi "işaret ettiği" yere gömülecek. Cenaze namazını Suat Yıldırım kıldıracak. Seyahat sorunu yaşamayan üst düzey örgüt mensupları ABD'ye doğru yola çıktı. Fetullah Gülen'in aile üyeleri cenazeye bir arada katılarak birlik mesajı verecek.
Örgüt, Gülen'in son anlarını da daha sonra yazılı bir şekilde paylaşacak.
'YAZILI MİRAS' İDDİASI
Gülen'in rahatsızlanması sonrası hastaneye kaldırıldığının örgütün diğer üyelerinden saklandı. Ayrıca, Gülen'in yazılı bir miras bıraktığı da örgüt üyeleri arasında konuşuluyor.
YENİ ELEBAŞI SUAT YILDIRIM MI OLACAK?
İblis başı Fetullah Gülen'in gebermeden önce yazılı miras bıraktığı iddiası sonrası cenaze namazını kıldıracak olan Suat Yıldırım'ın 'Yeni elebaşı' olarak işaret edileceği konuşulmaya başlandı.
Bilindiği üzere Yıldırım, taht yarışında Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz ile birlikte adı geçen bir isim.
GÜLEN'İN EV ARKADAŞI, FETÖ'YÜ FAKÜLTELERE SIZDIRAN İSİM
1960'larda Fetullah Gülen ile Edirne'de aynı evi paylaşan Suat Yıldırım, kuruluş yıllarından başlayarak örgüt faaliyetleri içinde yer aldı. Örgütün İlahiyat Fakültelerine sızmasını sağlayan Yıldırım, Gülen hastaneye kaldırıldığında bazı örgüt toplantılarını yönetti.