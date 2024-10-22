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FETÖ'cü Enes Kanter FETÖ’nün yeni lideri mi olmak istiyor? Çarpıcı değerlendirme: Anca donu ve fanilası kalır

ABD'deki ininden kaçırılarak başka bir yere götürülen ve sosyal medyaya bitik görüntüleri yansıyan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen öldü.Gülen’in ölümünün ardından post kavgası başladı. Teröristbaşının ölümü sonrasında spor dünyasının FETÖ'cü isimlerinden peş peşe paylaşımlar geldi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin öncesinde ABD'ye kaçan Hakan Şükür'ün ardından Gülen'in 'manevi oğlum' dediği basketbolcu Enes Kanter de paylaşım yaptı. Teröristbaşı ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Kanter, rüyasında onu gördüğünü söyleyerek uzun bir not bıraktı. Kanter'in bu paylaşımına 'yeni lider mi olmak istiyor?' yorumu yapıldı. Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna'dan da bir değerlendirme geldi.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 08:18 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 08:42
FETÖ’cü Enes Kanter FETÖ’nün yeni lideri mi olmak istiyor? Çarpıcı değerlendirme: Anca donu ve fanilası kalır

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ABD'deki ininden kaçırılarak başka bir yere götürülen ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vaziyetinin bitik olduğu hatta altının bezlendiği bilinen elebaşı Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen 'in ölümü FETÖ'cü hesaplar tarafından duyuruldu.

Ebuseleme Gülen FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğünü duyurduEbuseleme Gülen FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğünü duyurdu

Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası örgüt içinde post kavgası başladı.

İBLİS BAŞININ ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN PEŞ PEŞE PAYLAŞIM
İblis başının ölümü sonrası gözlerin çevrildiği FETÖ'cü hainlerden de peş peşe paylaşımlar geldi.

Hakan Şükür'ün paylaşımı.Hakan Şükür'ün paylaşımı.

ŞÜKÜR ADINI ANMAMIŞTI
Hakan Şükür'ün taziye mesajında terörist Fetullah Gülen'in ismini anmaması dikkat çekmişti.

Şükür paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

Allah kim ne hakkettiyse hakkını verecektir. Ne eksik ne fazla. Herkes sıfatlarından ayrılmış olarak o teraziye çıkacak; çırılçıplak. Ölüm hak. Her canlı ölümü tadacak. Tatmayacakmış gibi yaşayanlar bile. Allah rahmeti ve Adaleti ile muamele etsin herkese..

Spor dünyasının FETÖ'cü isimlerinden olan Hakan Şükür'ün ardından basketbolcu Enes Kanter de paylaşım yaptı.

FETÖ’cü Enes Kanter FETÖ’nün yeni lideri mi olmak istiyor? Çarpıcı değerlendirme: Anca donu ve fanilası kalır

FETÖ'cü Enes Kanter ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen. (Fotoğraf: Sosyal medya paylaşımı)FETÖ'cü Enes Kanter ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen. (Fotoğraf: Sosyal medya paylaşımı)

TERÖRİSTBAŞI İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
FETÖ elebaşının 'manevi oğlum' dediği basketbolcu Enes Kanter, sosyal medya hesabından elebaşı Gülen'le birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğrafların altına "Emanetin emanetimizdir ey yiğit Hocam" notunu düşen Kanter, Gülen'i rüyasında gördüğünü söyledi.

FETÖ'cü Kanter, şu ifadeleri kullandı:

"KUTSAL EMANETİNİ YERDE BIRAKMAYACAĞIM"
"Emanetin Emanetimizdir Ey Yiğit Hocam!
O kutsal emanetini yerde
Bırakmayacağım!
Bırakmayacağız!
Bıraktırmayacağız!
Devam…
Vallahide
BillahideTallahide
DEVAM…

FETÖ'cü Enes Kanter ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen. (Fotoğraf: Sosyal medya paylaşımı)FETÖ'cü Enes Kanter ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen. (Fotoğraf: Sosyal medya paylaşımı)

"YİNE GELİP GİRDİN RÜYAMA DAHA BİR KAÇ SAAT ÖNCE"
Sen, bana bir babadan, bir aileden, bir Hocadan daha yakındın. Sana daha söylemediğim, paylaşmadığım, anlatmadığım, soramadığım o kadar çok duygularım, hayallerim vardı ki.

Artık bu dünya da her şeyini kaybettin ey Enes, bana daha ne ihtiyaç var derken bile yine gelip girdin rüyama daha bir kaç saat önce.

Seni her ziyaretimdeki tebessümünü , dokunmadık gönül, girilmedik ev, tutulmadık el bırakma diyişini, ulaşılmadık Hizmet eri, ziyaret edilmedik okul-yurt-müessese bırakma diyişini, yüzüne tebessüm koymadığın minik bırakma diyişini, Selamımı ulaştırmadık belde bırakma diyişini ve tam yanından ayrılırken "Devam Enes bey" diyip tekrar son bir tebessümünü unutmayacağım, unutturmayacağım.

1938-..

Devam…"

YENİ LİDER Mİ OLMAK İSTİYOR?
'Kutsal emanetini yerde bırakmayacağı' yönünde ifadeler kullanan Kanter'in bu sözleri FETÖ'nün yeni lideri olmak istediği şeklinde yorumlandı.

Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna'dan da konuya ilişkin bir değerlendirme geldi.

FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü St. Luke's Hastanesinde ölmeden önce kaldığı oda (AA)FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü St. Luke's Hastanesinde ölmeden önce kaldığı oda (AA)

Gülen öldü "örgütün" başına kim geçecek? sorusuna yanıt arayan Tuna şunları yazdı:

Tarikat falan olaydı belki göstermelik birini bulup postuna oturturlar, Fetullah'a "rabıta" etmeye devam ederlerdi.
Malumunuz örgüt bu, tarikat değil. Kaldı ki mahut örgütün en temel ilkesi her daim ABD'yle "rabıta" kurmaktır. Soru şudur: Örgütün milyar dolarlık serveti ABD'dekilerin mi Avrupa'dakilerin mi kontrolünde olacak? ABD'dekilerin arasında "örgütün kasası" tesmiye edilen Mustafa Özcan ve son dönemde Gülen'i inhisarına almaya çalışan örgütün "karakutusu" Uzun Cevdet lakaplı Cevdet Türkyolu var. Uzun Cevdet deyip geçmeyin. Eleman o kadar yetenekli ki, şakirtlerin çok saygı duyduğu Osman Şimşek'i bile dakikasında yedi bitirdi. Uzun lafın kısası, ABD'li kanat bir hayli güçlü. Zaten güçlü olmasaydı Ekrem Dumanlı onlarla hareket etmezdi. Lakin örgütün halihazırdaki servetinin yanı sıra para akışı yani yardımlar da devam etmek zorunda. Bunun için de örgütün "özgül ağırlığa" ihtiyacı var. Bu bakımdan Avrupa'dakiler deyince akla gelen Abdullah Aymaz önem kazanıyor. Tabandaki "manevi" ağırlığını kullanıp ABD'dekiler üzerinde baskı kurabilecek mi, göreceğiz. Gerçi bu gibi "yapılarda" para kimdeyse "maneviyat" da ondadır ya bahs-i diğer.

"ENES KANTER'E DONU FANİLASI KALIR"
Gülen örgütünün bölünüp bölünmeyeceğine ilişkin de değerlendirmede bulunan Tuna, "Kaç parçaya bölüneceği "kullanım kapasitesine" bağlıdır. Takdir edersiniz ki bunu da CIA belirleyecektir. Doğal kopuşlar olur mu derseniz... Doğrusu, "sorgulama" özellikleri mefluç olduğu için istisnalardan öteye geçemez. Yoksa hedef odaklı hareket ederek her türlü takiyeyi yaptıkları veya oportünizmin dibini buldukları halde, sonuç itibarıyla zilletten başka hiçbir şey elde edemediklerini görüp gittikleri yolu sorgulamaları gerekirdi. Neyse... Paranın kontrolü Cevdet Türkyolu veya Mustafa Özcan'lara; Enes Kanter veya Hakan Şükür gibilere de Gülen'in donu, fanilası, dış fırçası ve takkesi vs. kalacaktır. Emre Uslu ve Önder Aytaç'lara bir şey kalacağını düşünmüyorum. Dahası, Önder Aytaç dışlanırsa da şaşmam." dedi.

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