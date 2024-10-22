FETÖ’cü Enes Kanter FETÖ’nün yeni lideri mi olmak istiyor? Çarpıcı değerlendirme: Anca donu ve fanilası kalır

FETÖ'cü Enes Kanter ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen. (Fotoğraf: Sosyal medya paylaşımı)

"YİNE GELİP GİRDİN RÜYAMA DAHA BİR KAÇ SAAT ÖNCE"

Sen, bana bir babadan, bir aileden, bir Hocadan daha yakındın. Sana daha söylemediğim, paylaşmadığım, anlatmadığım, soramadığım o kadar çok duygularım, hayallerim vardı ki.

Artık bu dünya da her şeyini kaybettin ey Enes, bana daha ne ihtiyaç var derken bile yine gelip girdin rüyama daha bir kaç saat önce.

Seni her ziyaretimdeki tebessümünü , dokunmadık gönül, girilmedik ev, tutulmadık el bırakma diyişini, ulaşılmadık Hizmet eri, ziyaret edilmedik okul-yurt-müessese bırakma diyişini, yüzüne tebessüm koymadığın minik bırakma diyişini, Selamımı ulaştırmadık belde bırakma diyişini ve tam yanından ayrılırken "Devam Enes bey" diyip tekrar son bir tebessümünü unutmayacağım, unutturmayacağım.

1938-..

Devam…"

YENİ LİDER Mİ OLMAK İSTİYOR?

'Kutsal emanetini yerde bırakmayacağı' yönünde ifadeler kullanan Kanter'in bu sözleri FETÖ'nün yeni lideri olmak istediği şeklinde yorumlandı.

Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna'dan da konuya ilişkin bir değerlendirme geldi.