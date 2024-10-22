FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü kutladı | Tezgahına "Vatan haini geberdi' yazdı! Tatlı dağıttı

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından Düzce şehir merkezinde seyyar simitçilik yapan Ercan Biltaş isimli esnaf, simit tezgahına 'Kaçtığı ABD'de vatansız olarak öldü. Hayatı Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçti. Türkiye düşmanıydı. Dine, millete, devlete en büyük zararı verdi. Hesap vermeden gitti. İyi bilmezdik. Bir vatan haini geberdi. Darısı diğerlerinin başına inşallah" yazısını astı.

Düzce’de seyyar simitçi Ercan Biltaş seyyar tezgahına ‘Vatan haini geberdi’ yazısı asıp tatlı dağıttı. Fotoğraf:DHA Biltaş, ayrıca vatandaşlara tatlı ikram etti.



Ercan Biltaş, vatan hainlerinin aynı akıbeti yaşamalarını temenni ettiğini belirterek, "15 Temmuz'un planlayıcısı bir vatan haininin ölümü ile yüreğimize az da olsa su serpildi ve bugün vatandaşlara tatlı ikram ettik.