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FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası şehit ve gazi yakınları konuştu: "Halefi varsa hala düşmanlığımız onlaradır"

Fetullahçı Terör Örgütü’nün elebaşı Fetullah Gülen, ABD'de öldü. Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan kahramanların aileleri büyük bir sevinç yaşadı. A Haber'e şehit olanlar ve gazi yakınları, "Benim ülkemde o hainin tırnağı bile gömülemez. Tırnağının bile gömülmesini istemiyorum. Zalimin ölümü bizi sevindirdi. Halefi varsa hala düşmanlığımız onlaradır. Onlara sıra gelsin onlar yargılansın." değerlendirmesinde bulundu.

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 14:44 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 15:22
FETÖ elebaşı Gülen’in ölümü sonrası şehit ve gazi yakınları konuştu: Halefi varsa hala düşmanlığımız onlaradır

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen, 25 yıldır yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde öldü. Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan kahramanların aileleri büyük bir sevinç yaşadı.

CEHENNEM ATEŞİNDE CAYIR CAYIR YANSIN
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası, Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili, "Cezasını burada çekmediği için üzülüyoruz ama inşallah cezasını ahirette çekecek. Cehennem ateşinde cayır cayır yansın. Tek temennimiz" dedi.

Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç (İHA)Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç (İHA)

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, Gülen'in ölümünden ailecek mutluluk duyduklarını söyledi.

"HAKLARIMIZI HELAL ETMİYORUZ"
Oruç, şehit aileleri olarak sevindiklerini anlatarak, "Şehit aileleri olarak hem sevindik hem de üzüldük. Sevinmemizin sebebi bu hain pislik ortalıktan temizlendi. 251 şehidimiz huzurlu ve mutlular. Ancak bir yandan üzülüyoruz. Çünkü cezasını burada çekmedi. İnşallah ahirette cezasını çekecek. Bu şerefsiz, kötü insan geberip gitti. Bu öksüzlerin, yetimlerin ve şehitlerin hakkı üzerinde var. Gelinimin, torunumun hakkı var. Haklarımızı helal etmiyoruz. Rabbim inşallah ahirette bunu hesap vermeyenler arasında tutar" ifadelerini kullandı.

şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç (İHA) şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç (İHA)

"DÜNYADAN 1 PİSLİK KURTULDU"
Haberi ilk aldıkları anda çok büyük bir mutluluk yaşadıklarını vurgulayan Oruç, "Bu adam inşallah ahirette cezasını çekecek. Yetimlerin, öksüzlerin hakkı üzerinde. Bu cezasını inşallah çekecek. Rabbime orada hesap verilecek ama inşallah bu hesap vermeyenlerden olur. Cehennem ateşinde cayır cayır yansın. Tek temennimiz. Bizim ellerimiz onun yakasında olacak. Dünyadan bir pislik kurtuldu" diye konuştu.

FETÖ elebaşı Gülen’in ölümü sonrası şehit ve gazi yakınları konuştu: Halefi varsa hala düşmanlığımız onlaradır

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in babası Yahya Yiğit ve annesi Huriye Yiğit (İHA)15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in babası Yahya Yiğit ve annesi Huriye Yiğit (İHA)

BİR ALÇAK GİDER, ÖBÜR ALÇAK GELİR
15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, "Bugün sabah en sevindirici haberlerden birini aldık. Bir alçak gider, öbür alçak gelir. 15 Temmuz'da 251 şehit verdik. Bunun ölmesiyle inşallah dağılma noktasına gelecek" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde Fethullahçı Terör Örgütü tarafından Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, Fethullah Gülen'in ölüm haberini "Bugün en sevindirici haberlerden birini aldık" diyerek değerlendirdi.

Baba Yiğit, "Bugün sabah en sevindirici haberlerden birini aldık. Tabi ki 15 Temmuz'u gerçekleştiren o hainlerin lideri, Siyonistlerin uşağı Fethullah Gülen'e öldü diyemiyorum. İnsan ölür, hayvan ölür fakat aşağıların aşağısında olan bu insana öldü diyemiyorum. Gerçekten İslam'a hizmet etseydi bunları söylemezdik. İnanın insanlarımızı şehit eden o alçaklara da dua ediyoruz. Niye dua ediyoruz, Rabbim inşallah onlara da hidayet nasip eder de bu vatana ve millete faydalı insan olurlar diye dua ediyoruz. Rabbim hidayet nasip etmezse 'kahhar' sıfatına havale ediyoruz. Vatanımıza ihanet eden terör örgütleri bilsin ki; biz yanarız fakat küllerimizden yeniden doğarız. Bu vatanın değil bir parçasını vallahi bir çakıl taşını vermeyiz, bunu iyi bilsinler. Rabbim vatanımızı muhafaza eylesin diye dua ediyoruz. Bir alçak gider, öbür alçak gelir. 15 Temmuz'da 251 şehit verdik. Bunun ölmesiyle inşallah dağılma noktasına gelecek. Çünkü kötülük hiçbir zaman yeryüzünde baki olmamıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar, Allah nurunu tamamlayacak" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in annesi Huriye Yiğit (İHA)15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in annesi Huriye Yiğit (İHA)

Şehit kızına Fethullah Gülen'in ölüm haberini gözyaşları içerisinde veren Anne Huriye Yiğit ise, "Bir nebze içimize su serpildi. Çok şükür bu din,vatan,millet ve devlet düşmanı geberdi. İnşallah darısı geriden gelen, buna 'hocam' diyerek peşinden koşup gidenlere. Biz onlara ne vaat ediyoruz biliyor musunuz; bizim çocuklarımız şehit oldu, inşallah onlara da toprağın altındaki cenneti vaat ediyoruz. Cehennem coşmuştur şimdi. Bizim çocuklarımız cennet köşelerinde otururken onların da cehennemde 'eyvah' dedikleri gün gelecek inşallah" ifadelerini kullandı.

Ankara Gölbaşı'nda şehit olan polis memuru Eyyüp Oğuz (İHA)Ankara Gölbaşı'nda şehit olan polis memuru Eyyüp Oğuz (İHA)

Fetullahçı terör örgütünün hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit olan polis memuru Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, "FETÖ'nün öldüğünü söylüyorlar, biz de çok sevindik. Ona öldü demek de yakışmıyor. Onun bu memlekette, bu vatanda yeri yok. O, Amerika'ya hizmet etti, orada gömülmesi lazım" dedi.

Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen öldü. Örgütün internet sitesinden Gülen'in ölüm haberi duyuruldu. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Elazığlı polis memuru 2 çocuk babası Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini sevinçle karşıladı.

hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit olan polis memuru Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz (İHA) hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit olan polis memuru Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz (İHA)

"ONUN BU VATANDA YERİ YOK"
Sabah namazına kalktığı zaman televizyonu açtığını ve FETÖ'nün öldüğünü burada duyduğunu kaydeden Oğuz, "Biz de sevindik. Ona öldü demek de yakışmıyor. Bizim dinimizde 'La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah' diyen herkes Müslümandır fakat o Müslümanlıktan dışarıdır. O, affedersiniz zındıktır. Sabahtan beri gözüm televizyonda. Türkiye'ye getirecekler mi getirmeyecekler mi? Onun bu memlekette, bu vatanda yeri yoktur. O, Amerika'ya hizmet etti, orada gömülmesi lazım. Çocuklarımızı, 250 şehit verdik. Cumhurbaşkanımız kurtuldu diye de sevindik. Eğer Cumhurbaşkanımız şehit olsaydı, çocuklarımız hain, onlar da şehit sayılacaktı. Ömrü Amerika'ya hizmet etmekle geçti, oraya gömülsün. Vatanda onun yeri yok, o bir vatan haini" diye konuştu.

SÜRÜM SÜRÜM SÜRÜNSÜN
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için sokağa çıktığı Ankara'da helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen 31 yaşındaki Fuat Bozkurt'un ağabeyi Fatih Bozkurt, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "O kadar ocağı söndürdü ki kurban olduğum Allah onun cezasını inşallah bizim haklarımızla beraber öbür tarafta verecek. İnşallah çeker, sürüm sürüm sürünsün." dedi.

Ankara'da özel şirkette iş makinesi operatörü olarak çalışırken darbe girişimi gecesi şehit düşen Fuat Bozkurt'un ağabeyi Fatih Bozkurt, AA muhabirine, kardeşinin şehadetinin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen acısını ilk günkü gibi yüreğinde hissettiklerini söyledi.

Kardeşinin Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit düştüğünü hatırlatan Bozkurt, yaşadıklarının halen dün gibi akıllarında olduğunu ifade etti.

Ankara'da özel şirkette iş makinesi operatörü olarak çalışırken darbe girişimi gecesi şehit düşen Fuat Bozkurt'un ağabeyi Fatih Bozkurt, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. (AA)Ankara'da özel şirkette iş makinesi operatörü olarak çalışırken darbe girişimi gecesi şehit düşen Fuat Bozkurt'un ağabeyi Fatih Bozkurt, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. (AA)

FETÖ'ye yıllardır kin kustuğunu anlatan Bozkurt, şöyle devam etti:

"Kim olursa olsun vatan hainiyse öbür tarafta illaki cezasını çekecektir, illaki ettiğini bulacaktır. Başka hiçbir şey demiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Kim olursa olsun işin ucunda vatan varsa, Allah sevgisi varsa, ona zarar verecek kim olursa olsun babam da olsa, evladım da olsa ben hakkımı helal etmem. Öbür dünyada cezasını çekecektir inşallah. Kurban olduğum Allah'ın adaleti büyüktür her zaman. O, en iyisini bilir."

Fetullah Gülen'in birçok aileye büyük acılar yaşattığını belirten Bozkurt, "O kadar ocağı söndürdü ki kurban olduğum Allah onun cezasını inşallah bizim haklarımızla beraber öbür tarafta verecek. İnşallah çeker, sürüm sürüm sürünsün. Kim olursa olsun onları kim desteklediyse, kim yanında olduysa, kim vatan için en ufak bir ihanette bulunduysa Allah bin belasını versin. Allah'a havale ediyorum." diye konuştu.

Fetullah Gülen geberdi: ''Hangi kucağa sarıldıysa o kucak içerisinde gömülsün!

Öte yandan A Haber, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yakınları şehit olanlar ve gazilere mikrofon uzattı.

İşte gazi ve şehit yakınlarının açıklamaları:

"Bu buruk bir sevinç. Adil bir şekilde Türk adaleti karşısında insanlarımıza şehit yakınlarımıza hesap vermesini arzu ediyorduk. Ama kader buymuş. İnşallah ilahi adalet en güzel şekilde tecelli eder. Gittiği yerde rahat edeceğini ümit etmiyoruz.

İçimize biraz su serpti ama bu hainin oradan cesedinin Türkiye'ye getirilmesini de istemiyoruz. Hangi kucağa sarıldıysa yine o kucak içerisinde gömülmesini istiyoruz.

Artık hristiyan mezarlığında mı olur sinagogdan mı kaldırılır cenazesi nereden kaldırılırsa kaldırılsın ama bizim şehit kanıyla yıkanan topraklarımıza onun cesedinin gelmesini istemiyoruz. Az da olsa bu hainin ölmesi bizim içimize su serpti.

İçimize bir nebze su serpildi ama isterdik ki Türk adaletinin karşısında Türk mahkemelerine hesap vererek ölsün isterdik. Ama bu da bize bir nebze içimizi rahatlattı. Biz ülkemizde böyle bir haini istemiyoruz."

FETÖ elebaşı Gülen’in ölümü sonrası şehit ve gazi yakınları konuştu: Halefi varsa hala düşmanlığımız onlaradır

A Haber, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yakınları şehit olanlar ve gazilere mikrofon uzattı. (Ekran görüntüsü)A Haber, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yakınları şehit olanlar ve gazilere mikrofon uzattı. (Ekran görüntüsü)

"Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin bir nebze de olsun gönülleri kalpleri serinledi. Gönül isterdi ki burada adaletimiz ölçüsünde yargılansın cezasını burada çeksin isterdik ama bu ülkenin bağrından koparak gidip ABD'deki yerleştiği yerde ölmeyi tercih etti. Ne ile karşılaşacaksa bin misli ile karşılaşsın bu kadar aileye acı düşürdü. Bu milletin ödediği bedeller var. Bizim içimize attığı nifak tohumları daha hala devam ediyor. İnşallah bir umut ışığı olur ölümü. İnşallah bunlara böyle fırsatlar vermeyiz.

Topraklar için canlarını feda eden insanlar var. Biz o hainin kesinlikle bu ülkeye gelmemesi nereye sığındıysa oraya gömülsün. Ölmüş olması bizi çok sevindirdi.

Herkes kadar bizler de mutluyuz. Ama bu şahsın cenazesi veya herhangi bir şeyi benim ülkeme birileri tarafından getirilmeyi düşünülüyorsa şunu iyi bilsinler vatan hainliğinin devamı onlardır.

Benim ülkemde o hainin tırnağı bile gömülemez. Tırnağının bile gömülmesini istemiyorum. Zalimin ölümü bizi sevindirdi.

Halefi varsa hala düşmanlığımız onlaradır. Onlara sıra gelsin onlar yargılansın."

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