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Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu dudak dudağa! Görüntülere tepki yağdı: Kepazeliğin bu kadarı!

Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu'nun tahliye partisindeki dudak dudağa görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. Sınırları zorlayan ikilinin o hallerini görenler neye uğradığını şaşırırken "Kepazeliğin bu kadarı", "Dünyanın çivisi çıktı" yorumları yapıldı. İşte Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu'nun tepki çeken görüntüleri...

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 12:48 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 12:48
Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu dudak dudağa! Görüntülere tepki yağdı: Kepazeliğin bu kadarı!

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla 40 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan Dilan Polat geçen haftalarda tahliye edilmişti.

Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu dudak dudağa! Görüntülere tepki yağdı: Kepazeliğin bu kadarı!

Tahliye sonrası sosyal medyaya hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat, paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.

Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu dudak dudağa! Görüntülere tepki yağdı: Kepazeliğin bu kadarı!

Dilan Polat, şimdi ise ailesi ve yakın arkadaşları ile birlikte verdiği tahliye partisindeki görüntüleriyle çok konuşuldu.

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