Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu dudak dudağa! Görüntülere tepki yağdı: Kepazeliğin bu kadarı!

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla 40 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan Dilan Polat geçen haftalarda tahliye edilmişti.