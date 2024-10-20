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Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı hastaneler tek tek kapatılıyor

Bebek katilleri çetesinin çalıştığı hastaneler kapatıldı. Çorlu’daki Özel Reyap Hastanesi ve İstanbul’daki 9 hastaneyle kapatılan hastane sayısı 10’a çıktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024
Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı hastaneler tek tek kapatılıyor

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İstanbul'da, hayata gözlerini açan bebekleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek bilinçli şekilde ölümlerine neden oldukları ortaya çıkan çetenin okuması vicdanları parçalayan konuşmalarına da her gün yenisi ekleniyor. Sağlık Bakanlığı korkunç olayda adı geçen hastanelerin faaliyetlerini durduruyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı katiller çetesi hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi. Dün ise Çorlu'da faaliyet gösteren Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatını iptal edildi. Polis, ruhsat iptal kararıyla ilgili hastanede tutanak tuttu. Soruşturmaya ilişkin çalışmalar sürerken İstanbul'da birçok özel hastane hakkında ruhsat iptali kararı verildi. Bu karar ile birlikte, ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10'a yükseldi.

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