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İstanbul Barosu'nda büyük skandal! Divan Başkanı İstiklal Marşı'nı okutmadı!

İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda büyük bir skandal yaşandı. Divan Başkanı Bahri Belen, İstiklal Marşı'nı okutmadı. Avukatlar yaşananlara tepki gösterirken, Divan Başkanı Belen kendisini ifade özgürlüğü diyerek savundu.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 01:48 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 02:00
İstanbul Barosu’nda büyük skandal! Divan Başkanı İstiklal Marşı’nı okutmadı!

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İstanbul Barosu Genel Kurulunda, Divan Başkanı Bahri Belen büyük bir skandala imza atarak İstiklal Marşı'nın okunmasını engelledi.

Divan Başkanı Bahri Belen İstiklal Marşı'nı okutmadıDivan Başkanı Bahri Belen İstiklal Marşı'nı okutmadı

Yaşananlara tepki gösteren avukatlar, Divan Başkanı Bahri Belen'e neden İstiklal Marşı'nı okumadığını sordular. Avukatlar, "Burası İstanbul Barosu, burada böyle bir şey olamaz!" diyerek yaşanan skandala karşı çıktı.

Divan Başkanı İstiklal Marşı'nı okutmadı!

Divan Başkanı Belen, avukatların itirazının ardından "İstiklal Marşı'nı okumamasını" "ifade özgürlüğü" ile savundu.

Divan Başkanı Bahri Belen İstiklal Marşı'nı okutmadıDivan Başkanı Bahri Belen İstiklal Marşı'nı okutmadı

Genel kurulda yapılan oylama sonucu İstiklal Marşı'nın tekrardan okunduğu öğrenildi.

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