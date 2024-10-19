Mardin Valiliği’nden kritik duyuru! Özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Mardin Valiliği, kentteki belirli bölgelerin 2 gün süreyle özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ilçenin Yeşilalan ve Pınardere mahalleleri sınırlarında yer alan bölgelerin 20-21 Ekim tarihlerinde geçici özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildiği bildirildi.

Valilikten vatandaşlara yasağa uyma çağrısı (Fotoğraf: AA)

VATANDAŞLARA CAN VE MAL GÜVELİĞİ UYARISI!

Valilikten yapılan duyuruda, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın söz konusu yasağa uymaları kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.