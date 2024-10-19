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META'dan Yahya Sinwar'a başsağlığı mesajına sansür!

META'ya bağlı Facebook'ta Yahya Sinwar paylaşımı yapan Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a sansür yapıldı. Facebook, paylaşımı kaldırdı. Şentop, uygulanan sansürü X hesabından yaptığı, ''Meta'dan başsağlığı mesajımıza sansür... '' paylaşımıyla duyurdu.

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 10:34 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 10:34
META’dan Yahya Sinwar’a başsağlığı mesajına sansür!

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Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un Yahya Sinwar hakkındaki başsağlığı mesajı Meta şirketine bağlı Facebook ve Instagram platformlarından kaldırıldı.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un paylaşımı (Sosyal medya) Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un paylaşımı (Sosyal medya)

TOPLULUK KURALLARINA AYKIRI YALANI
Facebook kaldırılan gönderi hakkında gönderdiği mesajda "Görünüşe göre tehlikeli olarak tanımladığımız kişi ve kuruluşların sembollerini paylaştın, gönderdin, bunları övdün veya takip ettin. Bu, tehlikeli kişi ve örgütlerle ilgili Topluluk Kurallarımıza aykırı" ifadelerine yer verdi.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un paylaşımı (Sosyal medya) Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un paylaşımı (Sosyal medya)

Mustafa Şentop, uygulanan sansürü X hesabından yaptığı, ''Meta'dan başsağlığı mesajımıza sansür... '' paylaşımıyla duyurdu.

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