META’dan Yahya Sinwar’a başsağlığı mesajına sansür!

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un paylaşımı (Sosyal medya)

TOPLULUK KURALLARINA AYKIRI YALANI

Facebook kaldırılan gönderi hakkında gönderdiği mesajda "Görünüşe göre tehlikeli olarak tanımladığımız kişi ve kuruluşların sembollerini paylaştın, gönderdin, bunları övdün veya takip ettin. Bu, tehlikeli kişi ve örgütlerle ilgili Topluluk Kurallarımıza aykırı" ifadelerine yer verdi.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un paylaşımı (Sosyal medya)

Mustafa Şentop, uygulanan sansürü X hesabından yaptığı, ''Meta'dan başsağlığı mesajımıza sansür... '' paylaşımıyla duyurdu.