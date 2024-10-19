SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

10 bebeğin ölümüne sebep olan yenidoğan çetesinin skandal konuşmaları ortaya çıktı!

10 bebeğin ölümüne yol açan hastane çetesinin yeni konuşmaları ortaya çıktı. Örgüt lideri Dr. Fırat Sarı ile hemşirelerin bebeklerle dalga geçmeleri şok yarattı: Çekeceğim fişi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024
10 bebeğin ölümüne sebep olan yenidoğan çetesinin skandal konuşmaları ortaya çıktı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'daki hastanelerde çalışan "yenidoğan çetesi" bebekleri bile bile öldürdü. SGK'dan ise milyonları götürdü!

İşte bu çetenin telefonda konuşurken minicik yavrularla dalga geçtikleri görüldü. Türkiye, bir kez daha şaşkına döndü!

İŞTE O KONUŞMA:
BAHAR KANIK: Hocam Halime'nin kalbi yokmuş, CPR yapalım mı?
FIRAT SARI: CPR bir iki tane dokunun, biraz daha yaşasın, ben gelinceye kadar.
BAHAR KANIK: Fişini çekeceğim, gelmezseniz.
FIRAT SARI: Hahaha, dedemin fişi.
BAHAR KANIK: Hahaha, çekeceğim fişi... Tüh Halime'yi de bugün besleyecektik.
FIRAT SARI: Hahaha, besleyeceğiz değil mi.
BAHAR KANIK: Hahaha kalk kız besleyeceğiz seni. Hahahah, hocam enerjim çok yerinde.

Yenidoğan çetesinin korkunç yüzü! Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki diyalog kan dondurdu! Mağdur anneler konuştuYenidoğan çetesinin korkunç yüzü! Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki diyalog kan dondurdu! Mağdur anneler konuştu
Yenidoğan çetesinin korkunç yüzü! Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki diyalog kan dondurdu! Mağdur anneler konuştu

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi ile iş birliği yaparak hasta bebekleri özel hastanelere sevk eden suç örgütü için hazırlanan iddianame, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Savcı, 22'si tutuklu 47 şüpheliye 10 bebeğin ölümüne neden olma suçlamalarıyla toplamda 582 yıl hapis cezası talep etti.

İddianamede, 5 kişi "müşteki", SGK "suçtan zarar gören"47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı. Şüpheli Dr. Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini, Dr. İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtildi. İddianamede ayrıca, "dolandırıcılık" suçunu işleyen hastanelerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi. Bunun üzerine dün Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, adı geçen hastanelerin kapatıldığını bildirdi.

İŞTE O HASTANELER
- Özel Avcılar Hospital Hastanesi,
- Özel Avrupa Şafak Hastanesi
- Özel İstanbul Şafak Hastanesi
- Özel Bağcılar Şafak Hastanesi,
- Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
- Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
- Özel Birinci Hastanesi,
- Özel Doğa Hospital Hastanesi
- Özel Reyap İstanbul Hastanesi
- Çorlu Reyap Hastanesi
- Özel TRG Hospitalist Hastanesi
- Esenler Güney Hastanesi

Takvim.com.tr Yenidoğan çetesi mağdurlarının ifadelerine ulaştı! Dehşet veren detaylar: Kuvözde bebeğimin ölü halini gördümTakvim.com.tr Yenidoğan çetesi mağdurlarının ifadelerine ulaştı! Dehşet veren detaylar: Kuvözde bebeğimin ölü halini gördüm
Takvim.com.tr Yenidoğan çetesi mağdurlarının ifadelerine ulaştı! Dehşet veren detaylar: Kuvözde bebeğimin ölü halini gördüm

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz bir araya gelecek! Masada hangi konular var? İşte tüm detaylar...
Takvim.com.tr Yenidoğan çetesi mağdurlarının ifadelerine ulaştı! Dehşet veren detaylar: Kuvözde bebeğimin ölü halini gördüm
Bütçeden milyonlara refah payı çıktı: Emekli ve memur zamları için ipuçları geldi!
Başkan Erdoğan dört ülkeye yeni büyükelçi atadı
Takvim iddianameye ulaştı: İşte Yenidoğan çetesinin skandalları! Nasıl tezgah kurdular? Örgüt şeması ve gizli yazışmalar: Başımız belada
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıdan mest eden hareket! Kazandığı ödülü Filistinli mazlumlara bağışladı
Galatasaray yönetimi Nelsson’un sözleşmesini uzatmak için bastırıyor!
Sosyal medyadan Başkan Erdoğan’a ve Türk askerine küfürler savurmuştu! PKK yandaşı paketlendi
Dolmabahçe’deki kritik zirve sonrası Başkan Erdoğan’dan katile ambargo çağrısı!
Yenidoğan çetesi üyelerinin yeni ifadeleri ortaya çıktı! Kan donduran sözler: Bebek günden güne morarmaya başladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Katz’ın alçak paylaşımına çok sert tepki: Cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan yenidoğan çetesi açıklaması: Her şey bir CİMER şikayeti ile başladı | Bakan Tunç: 22 kişi tutuklandı
HAVA DURUMU | Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji peş peşe uyardı! Peki o iller hangileri...
Canlı | Hamas lideri Yahya Sinvar şehit edildi! Biden duyurdu: İran vurulacak
Milli Eğitim Akademisi kurulacak | Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete’de! Öğretmen atamaları nasıl olacak?
SON DAKİKA