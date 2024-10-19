10 bebeğin ölümüne sebep olan yenidoğan çetesinin skandal konuşmaları ortaya çıktı!

İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'daki hastanelerde çalışan "yenidoğan çetesi" bebekleri bile bile öldürdü. SGK'dan ise milyonları götürdü!



İşte bu çetenin telefonda konuşurken minicik yavrularla dalga geçtikleri görüldü. Türkiye, bir kez daha şaşkına döndü!



İŞTE O KONUŞMA:

BAHAR KANIK: Hocam Halime'nin kalbi yokmuş, CPR yapalım mı?

FIRAT SARI: CPR bir iki tane dokunun, biraz daha yaşasın, ben gelinceye kadar.

BAHAR KANIK: Fişini çekeceğim, gelmezseniz.

FIRAT SARI: Hahaha, dedemin fişi.

BAHAR KANIK: Hahaha, çekeceğim fişi... Tüh Halime'yi de bugün besleyecektik.

FIRAT SARI: Hahaha, besleyeceğiz değil mi.

BAHAR KANIK: Hahaha kalk kız besleyeceğiz seni. Hahahah, hocam enerjim çok yerinde.

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi ile iş birliği yaparak hasta bebekleri özel hastanelere sevk eden suç örgütü için hazırlanan iddianame, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Savcı, 22'si tutuklu 47 şüpheliye 10 bebeğin ölümüne neden olma suçlamalarıyla toplamda 582 yıl hapis cezası talep etti.

İddianamede, 5 kişi "müşteki", SGK "suçtan zarar gören"47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı. Şüpheli Dr. Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini, Dr. İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtildi. İddianamede ayrıca, "dolandırıcılık" suçunu işleyen hastanelerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi. Bunun üzerine dün Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, adı geçen hastanelerin kapatıldığını bildirdi.



İŞTE O HASTANELER

- Özel Avcılar Hospital Hastanesi,

- Özel Avrupa Şafak Hastanesi

- Özel İstanbul Şafak Hastanesi

- Özel Bağcılar Şafak Hastanesi,

- Özel Bağcılar Medilife Hastanesi

- Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi

- Özel Birinci Hastanesi,

- Özel Doğa Hospital Hastanesi

- Özel Reyap İstanbul Hastanesi

- Çorlu Reyap Hastanesi

- Özel TRG Hospitalist Hastanesi

- Esenler Güney Hastanesi