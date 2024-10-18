Başkan Erdoğan dört ülkeye yeni büyükelçi atadı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, dört ülkeye yeni büyükelçi atamaları gerçekleştirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç, Sierra Leone Büyükelçiliği'ne Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende, Güney Sudan Büyükelçiliği'ne Protokol Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ergin ve Sırbistan Büyükelçiliği'ne İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.

Sırbistan Büyükelçisi İlhan Saygılı (Fotoğraf: AA)

SIRBİSTAN BÜYÜKELÇİSİ İLHAN SAYGILI KİMDİR?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1989 yılında mezun olan isim, 2007 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

1992 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda Protokol Genel Müdür Yardımcılığı'nda Aday Meslek Memuru olarak göreve başlamış ve çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2001-2002 yılları arasında Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in Özel Kalem Müdürlüğü'nde 2. Katip ve Başkatip olarak görev yapmıştır. 2008-2012 yılları arasında Frankfurt Başkonsolosu olarak görev yapmıştır. Daha sonra Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiş, 2014-2016 yıllarında ise Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Feridun Sinirlioğlu'nun özel müşaviri olarak çalışmıştır. 14 Kasım 2016 - 27 Mart 2021 tarihleri arasında Bern Büyükelçisi olarak görev yapmış, 2021 yılında Dışişleri Bakanlığı Balkanlar Genel Müdürü olarak atanmıştır. bugün yayımlanan Resmi karar ile birlikte yeni Sırbistan Büyükelçisi olarak atanmıştır.