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Takvim.com.tr Yenidoğan çetesi mağdurlarının ifadelerine ulaştı! Dehşet veren detaylar: Kuvözde bebeğimin ölü halini gördüm

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan örgütü hakkında skandal yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Takvim.com.tr Yenidoğan çetesi mağdurlarının ifadelerine ulaştı. Yaşadıkları dehşeti anlatan aileler aynı yöntem ile kandırılırken, yaşadıkları vahşetin detayları tüyler ürpertti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 23:11 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 23:49
Takvim.com.tr Yenidoğan çetesi mağdurlarının ifadelerine ulaştı! Dehşet veren detaylar: Kuvözde bebeğimin ölü halini gördüm

Bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan çetesi hakkında kan donduran yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Takvim.com.tr Yenidoğan çetesi mağdurlarının ifadelerine ulaştı! Dehşet veren detaylar: Kuvözde bebeğimin ölü halini gördüm

TAKVİM.COM.TR MAĞDURLARIN İFADESİNE ULAŞTI

Takvim.com.tr Yenidoğan çetesi mağdurlarının ifadelerine ulaştı. Yaşadıkları dehşeti anlayan aileler aynı yöntem ile kandırılırken, yaşadıkları dehşetin detayları tüyler ürpertti.

Takvim.com.tr Yenidoğan çetesi mağdurlarının ifadelerine ulaştı! Dehşet veren detaylar: Kuvözde bebeğimin ölü halini gördüm

"KENDİ KULLANIMLARINDA OLAN ÖZEL AMBULANSLA EŞİMİ GÖTÜRDÜLER"

28 haftalık hamile olan eşinin tansiyon rahatsızlığı üzerine Esenyurt ilçesinde bulunan Özel Esencan Hastanesi'ne gittiğini belirten Mehmet Hanifi Kaya isimli mağdur, hasta eşinin 4 saat beklettikten 'yoğun bakımlarımız dolu size burada müdahalede bulunamayız' diyerek Esenler Güney Hastanesi'ne çetenin kendi kullanımında olan özel ambulans ile eşinin sevk edildiğini ifade etti.

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