Takvim.com.tr Yenidoğan çetesi mağdurlarının ifadelerine ulaştı! Dehşet veren detaylar: Kuvözde bebeğimin ölü halini gördüm

Bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan çetesi hakkında kan donduran yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

"KENDİ KULLANIMLARINDA OLAN ÖZEL AMBULANSLA EŞİMİ GÖTÜRDÜLER"



28 haftalık hamile olan eşinin tansiyon rahatsızlığı üzerine Esenyurt ilçesinde bulunan Özel Esencan Hastanesi'ne gittiğini belirten Mehmet Hanifi Kaya isimli mağdur, hasta eşinin 4 saat beklettikten 'yoğun bakımlarımız dolu size burada müdahalede bulunamayız' diyerek Esenler Güney Hastanesi'ne çetenin kendi kullanımında olan özel ambulans ile eşinin sevk edildiğini ifade etti.