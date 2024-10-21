Doktor Fırat Sarı hangi hastanelerde çalıştı, nereli? Yenidoğan Bebek Çetesi lideri Fırat Sarı kimdir?

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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen sağlık skandalına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yenidoğan Çetesi olayında adı geçen çete lideri merak ediliyor. Karanlık çetenin lideri araştırma konusu olurken Fırat Sarı kimdir? sorularına yanıt aranıyor. Peki Fırat Sarı kimdir? Fırat Sarı hangi hastanelerde görev aldı? İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) YENİDOĞAN ÇETESİ LİDERİ KİMDİR? Fırat Sarı İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan örgütün liderlerinden biridir. İstanbul'daki Özel Reyap Hastanesi'nde görev yapmaktadır ve aynı zamanda Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin sahibi olduğu kayıtlara geçmektedir.