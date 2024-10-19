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Irak'ın kuzeyinde teröre darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 15:26 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 15:40
Irak’ın kuzeyinde teröre darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin paylaşımı (Sosyal medya)MSB'nin paylaşımı (Sosyal medya)

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

11 terörist etkisiz hale getirildi

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