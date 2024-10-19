Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor! Yenidoğan çetesi skandalında son durum ne?

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki çok üzgünüm. Bebeklerimizi maalesef bakmamış, bakamamış, onların ölümüne sebebiyet vermiş bir cani çeteden bahsediyoruz.

Bu tür canice faaliyetler yürüten çeteyi biz çökerttik. Bunu çok gizli operasyonlarla yönettik. Bebeklerin canlarını hiçe sayan bir çeteden bahsediyoruz. İnsanlıktan nasibini almamış kişiler olarak görüyoruz bunları. Bu Yenidoğan Çetesi'yle ilgili 2023 Mart sonu gibi ihbar geliyor. Bizim ekiplerimiz ilgili sağlık yerlerine gidip denetliyorlar. Net bir delil bulamıyorlar ama burada bir sıkıntı var diye bana geliyorlar. İstanbul Emniyeti Mali Büro ekibinden bir arkadaşımızı çağırdık. Ben bizzat kendi avukatım, ben, mali şubeden arkadaş ve rahmetli olan bir yardımcımla 4 arkadaş oturduk ve bunu çok gizli bir takiple ancak bulabiliriz dedik.



"CUMHURBAŞKANIMIZ GEREĞİNİ YAPIN"



Sağlık Bakanı Memişoğlu: Bugün görüştük sonuna kadar arkanızdayım gereğini yapın talimatını verdi.





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