"Yenidoğan Çetesi" mağduru aile tek tek anlattı: “Biz yandık, başkaları yanmasın!”

"BAŞKA HASTANEYE TAŞIRSANIZ BU ÇOCUK ÖLÜR"
"Mehmet Gürül'den epikriz raporu istedim. Hastanede olmadığı için bana epikriz raporu veremiyor, imzası gerekiyor. Gürül, telefonla hemşirelerden birisini arayarak epikriz raporu yazdırdı. Bu da bir suçtur. Gürül bana 'Başka hastaneye taşırsanız bu çocuk yolda ölür. Çok tehlikeli ve çok sıkıntılı çocuk' dedi. 'Ben size çocuğumu sağlam verdim. Nasıl bu kadar sıkıntılı olabiliyor' dedim. Çocuğumu başka bir hastaneye götürmeye karar verdim. Hastaneden ambulans istedim. 'Ambulans yok' dediler. Ambulans şoförü evde yatıyormuş. Ancak acil durum olduğunda geliyormuş. Daha sonrasında biz oğlumuzu başka hastaneye taşıdık."
"ÇOCUĞUM 3 AY BOYUNCA KUVÖZDE KALDI"
"TRG Hospital Hastanesi'nde çocuğumuzun satürasyonu çok düşüktü. Diğer hastaneye gider gitmez çocuğumuzun satürasyonu normale döndü. Bu sefer çocuğumuz idrarını yapamadı. İdrarını yapamadığı için diyalize bağlanması gerekiyordu. O sıra doktorlar bakarken meğerse idrarını yapamamasının sebebi sondanın yanlış takılmasıymış. Küçücük çocuğa sonda bile takamamışlar. Çocuğum 3 ay boyunca böbreklerinden sıkıntı çekti. 3 ay kuvözde kaldı. Bu süreçte çocuğum 2 ay sıvıyla beslendi. Bir damla süt içemedi. Eşim çocuğumuza kendi sütünü bile veremedi."
"BİZ YANDIK BUNLARDAN BAŞKALARI YANSIN"
Çocuklarının beyin kanaması geçirdiğini anlatan acılı aile şunları aktardı:
"TRG Hospital Hastanesi'ndeki 3 günlük süreçte çocuğumun beynine oksijen gitmemesinden dolayı çocuğum beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması sonucunda hidrosefali oldu. Yani beyninde sıvı birikmesi oldu. Bunların hepsinin sonucunda çocuğumda yüzde 100 işitme kaybı var, fiziksel sıkıntılarımız var. Her gün hastane hastane dolanıyoruz. Her gün bir çözüm arıyoruz. Bizim çocuğumuza yaşattıklarını yaşamadan, o cezaevine girmeden ölmelerini istemiyorum. Benim içimi yakan tek bir şey var. Mahkeme sürecimiz hala devam ediyor. Bu hastane ve bu doktor hala çalışıyor. Bugün hastanenin ruhsatının iptal edildiğini duydum. Ama Mehmet Gürül isimli doktor, Gaziosmanpaşa Özel Duygu Hastanesi'nde hala çalışmaya devam ediyor. Biz yandık, bunlardan başkaları yanmasın. Bunlar para için yapmadıkları bir şey yok. Paraları batsın."
Öte yandan, Gaziosmanpaşa Özel Duygu Hastanesi'nin Mehmet Gürül'le ilgili paylaşımları sildiği görüldü. Hastanenin müşteri hizmetleri tekrar arandığında Gürül'ün hastaneden ayrıldığı, personelin konuya ilişkin yeni bilgilendirildiği ifade edildi. Gürül'ün ne zaman ayrıldığına yönelik bilgi verilmedi.