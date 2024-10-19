"Yenidoğan Çetesi" mağduru aile tek tek anlattı: “Biz yandık, başkaları yanmasın!”

"Oğlumun TRG Hospital Hastanesi yüzünden nasıl engelli kaldığını anlatacağım. Benim oğlum 35 haftalık, 2 kilo 700 gram doğdu. Gayet sağlıklıydı. Tek sıkıntısı ciğerleri tam olarak gelişmemişti. Bir anda kuvöze alacağız denildi. Bize doğum doktorumuz Figen hanım 'Çocuğunuz gayet sağlıklı doğdu. Buradan üç gün içerisinde çıkmazsa çocuğunuzu buradan alın' dedi. Biz de 'tamam' dedik. Çünkü daha önce de olmuş böyle olaylar. Daha önce de başlarına gelmiş. TRG Hospital Hastanesi'nde daha öncede böyle olaylar olmuş.

"ÇOCUĞUNUZUN KALBİ DURDU, HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLUN"

"Yılbaşı gecesi yani ikinci gece çocuk kuvözdeyken gece 4'te bizi arayıp 'Çocuğunuzun kalbi durdu, her şeye hazırlıklı olun' dediler. Biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Apar topar hastanenin yolunu tuttuk. Hastaneye gittik hastanede doktor denilen bir şey yok. Yani çocuğuma müdahale edecek bir doktor yok. Yoğum bakım doktoru yok. 7/24 orada olması gereken doktor yok. Ayrıyeten bize açıklama yapacak kimse de yok. Biz de doktora bir şekilde ulaşmaya çalıştık. Hastanenin müdürü doktoru aradı ve bir şekilde ulaştı. Mehmet Gürül isimli doktorla görüştük. Ben 'Siz hastanede yoksunuz, bu çocuklara bir şey olduğunda nasıl müdahale ediyorsunuz' dediğimde bana 'Biz hemşireleri görüntülü arıyoruz ve ne yapması gerektiğini söylüyoruz' dedi. Doktor yılbaşı günü hastanede yoktu. Daha sonrasında 'O zaman çocuğumu eve verseydiniz, bana tarif etseydiniz ben evde yapsaydım müdahalesini' dedim.