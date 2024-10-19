Özel Hastaneler Platformu'ndan Yenidoğan çetesi skandalına ilişkin açıklama: "Üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz"

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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çeteye yönelik Özel Hastaneler Platformu (OHSAD) tarafından yazılı bir açıklamada, süreç içerisinde platformun üzerine düşen görevi yerine getireceği belirtildi.

Özel Hastaneler Platformu'ndan Yenidoğan çetesi skandalına ilişkin açıklama



Açıklamada, olay karşısında hayatını kaybeden bebeklerin ailelerine taziye dilekleri iletildi.



Açıklamada, bu iddialarla sağlık hizmetlerine olan güveni sarsıldığı, sektördeki diğer sağlık çalışanlarının itibarının zedelendiği belirtildi. Her bir kaybın tarifsiz bir acı olduğu ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gereken tüm adımların atılacağı belirtildi. Açıklamada, özel hastanelerin Türkiye'nin sağlık sistemine önemli katkı sağladığı, yüksek kalite standartlarıyla her gün milyonlarca hastaya hizmet verdiği aktarıldı. Açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde Türkiye'de faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının verdiği hizmetin tüm dünyaya örnek olduğu, bu durumun pandemi öncesinde de çalışma yürüten sağlık turizmi alanında ülkemizin tercih edilirliğinin daha da arttığına değinildi.