Savcı Yavuz Engin kimdir, nereli, kaç yaşında? Yenidoğan çetesini çökertti

Yenidoğan Çetesi tarafından tehdit edilen ve soruşturma sürecinde gösterdiği cesur duruş ile kamuoyunun takdirini kazanan Savcı Yavuz Engin 'in kim olduğu merak ediliyor. Karanlık çeteyi çökerten Savcı Yavuz Engin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

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SAVCI YAVUZ ENGİN KİMDİR?

Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğmuş, eğitim hayatını Türkiye'de tamamlamıştır. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamlamıştır. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başlamış ve 2013 yılında mezun olmuştur.

Savcı Yavuz Engin, mezuniyetinin ardından İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak 2014 yılında savcı adayı olarak meslek hayatına başlamıştır. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada görevine devam etmiştir. Savcı Yavuz Engin, 2024 yılının Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.