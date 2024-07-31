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Haniye sansürüne karşı boykot çağrısı: Meta kapatılsın! Facebook ve Instagram'a reklam vermek İsrail'e destek vermektir

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikastta şehit edilmesinin ardından İsrail destekçisi Meta'nın uyguladığı sansüre karşı boykot kampanyası başlatıldı. Vatandaşlar yaşanan sansür skandalına tepki gösterirken Meta'nın elindeki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın kapatılması için çağrı yapmaya başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas, "Sonucu nereye varacaksa varsın bir insanlık ayıbı haline gelen bu mecralara en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır." dedi.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 17:46 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 17:48
Haniye sansürüne karşı boykot çağrısı: Meta kapatılsın! Facebook ve Instagram’a reklam vermek İsrail’e destek vermektir

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Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikastta şehit edilmesinin ardından İsrail destekçisi Meta'nın uyguladığı sansüre karşı boykot kampanyası başlatıldı.

VAHŞETİN MERKEZİNDE META VAR
AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas sosyal medya hesabından yaşanan skandal sansüre ilişkin açıklamalarda bulundu. Arvas, Haniye'nin terörist İsrail tarafından suikastle şehit edilmesine yönelik dijital mecralardaki tepkiye sansür uygulandığını ifade ederek, "İsrail ve terör örgütleri lehine yıllardır bu sansürleri uygulayan Meta (Facebook, Instagram) bu vahşette de aktif görev alıyor. Bu mecraların tamamı insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri amacıyla ortaya çıkmıştı fakat geldiğimiz noktada terör devletleri, terör örgütleri ve gayri ahlaki yapılarla stratejik ortaklık yürütüyor, hiçbir denetime tabi tutulmadan keyfi olarak sansür uygulayabiliyorlar." dedi.

Yasal düzenleme ve ağır yaptırımlar gelmesi gerektiğini belirten Arvas, "Genel konular dışında dijital platformlara yönelik bir yasal düzenlemenin getirilmesi zorunluluk haline geldi. Sonucu nereye varacaksa varsın bir insanlık ayıbı haline gelen bu mecralara en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. Unutmamalıyız ki yarın birgün bizlerin başına gelebilecek olaylarda da dünyaya karşı ülkemizin sesini kısıp terör örgütlerinin sesini yükseltebilmek halen mecraların insiyatifinde. Hali hazırda yaşadığımız çokça örnek de mevcut." ifadelerini kullandı.

BOYKOT ÇAĞRISI: REKLAM VERMEK DESTEK VERMEKTİR
Vatandaşlar yaşanan sansür skandalına tepki gösterirken Meta'nın elindeki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram için boykot çağrıları yapmaya başladılar. Kullanıcılar Meta'ya reklam verilmemesi gerektiğini ifade ederek, "META'ya instagram ve facebook'a reklam vermek İsrail'e destek vermektir. #METAkapatılsın" etiketini kullandı.


İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları:



İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ENGELLENEMEZ
Türkiye'deki haber sitelerine sansür uygulayan META'ya erişim engeli getirilmesini istiyoruz. İfade özgürlüğü engellenemez! #METAkapatılsın



Şehit İsmail Haniye ilgili haberleri kısıtlayan ve sansürleyen #METAkapatılsın Kimsenin fikrini engelleyemezsiniz.



Halkını ülkesini koruyan birinin şehit olmasını duyurmak neden bu kadar sansüre neden oldu kınıyorum #METAkapatılsın

#METAkapatılsın Her doğru harekete ve islam dünyasına bu şekilde tavır alması...

Türkiye'deki medya kuruluşları, özgürce habercilik yapabilmelidir; META'nın sansür uygulamaları bunu zorlaştırıyor. #METAkapatılsın



Tam bir uşak siyonist uşağı Instagram ve Facebook Sansür uyguluyor #METAkapatılsın

PAYLAŞIMLARA META SANSÜRÜ

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikastta hayatını kaybetmesinin ardından İsrail destekçisi Meta harekete geçti.

Meta’dan Haniye’ye sansür İsrail’e koruma! Instagram Hamas liderinin paylaşımlarını kaldırıyorMeta’dan Haniye’ye sansür İsrail’e koruma! Instagram Hamas liderinin paylaşımlarını kaldırıyor
Meta'dan Haniye'ye sansür İsrail'e koruma! Instagram Hamas liderinin paylaşımlarını kaldırıyor

HANİYE İÇİN MİLYONLARCA PAYLAŞIM

Haniye'nin şehit düşmesinin ardından milyonlarca kişi sosyal medya hesaplarından Haniye ve Filistin mücadelesi ile ilgili paylaşımlar yaptı.

META RESMEN SANSÜR UYGULADI

Sosyal medya Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta ise Instagram'da Haniye ile ilgili paylaşımları gerekçe göstermeden kaldırmaya başladı ve açıklama olarak ise "Bu, tehlikeli kişi ve örgütlerle ilgili Topluluk Kurallarımıza aykırı" ifadelerini kullandı.

Instagram Haniye ile ilgili paylaşımları tek tek sansürlerken Meta'ya ise tepki yağdı.

Instagram gibi birçok sosyal medya platformları İsrail'e sosyal medyada 7 Ekim'den bu yana İsrail'i koruyor. Instagram ve Facebook'un çatı kuruluşu olan META, nefret söylemi politikaları kapsamında siyonizmin "İsrailli bireyler" için kullanıldığı paylaşımları kaldıracak.

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HANİYE İRAN'DA ŞEHİT DÜŞTÜ

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Haniye, kaldığı konuta yapılan füzeli saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den ise saldırı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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