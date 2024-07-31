Haniye sansürüne karşı boykot çağrısı: Meta kapatılsın! Facebook ve Instagram’a reklam vermek İsrail’e destek vermektir

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikastta şehit edilmesinin ardından İsrail destekçisi Meta'nın uyguladığı sansüre karşı boykot kampanyası başlatıldı.
VAHŞETİN MERKEZİNDE META VAR
AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas sosyal medya hesabından yaşanan skandal sansüre ilişkin açıklamalarda bulundu. Arvas, Haniye'nin terörist İsrail tarafından suikastle şehit edilmesine yönelik dijital mecralardaki tepkiye sansür uygulandığını ifade ederek, "İsrail ve terör örgütleri lehine yıllardır bu sansürleri uygulayan Meta (Facebook, Instagram) bu vahşette de aktif görev alıyor. Bu mecraların tamamı insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri amacıyla ortaya çıkmıştı fakat geldiğimiz noktada terör devletleri, terör örgütleri ve gayri ahlaki yapılarla stratejik ortaklık yürütüyor, hiçbir denetime tabi tutulmadan keyfi olarak sansür uygulayabiliyorlar." dedi.