Akıllara durgunluk veren olay, 12 Ekim Cumartesi günü Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi Andızlı Sokak üzerinde bulunan toptan çiçek satışı yapılan bir işletmede meydana geldi.
Maganda yumruğuyla komalık olmuştu! Eşref Yunus Yıldırıcı'dan acı haber geldi
Antalya'da geçtiğimiz gün korkunç bir olay yaşandı. 34 yaşındaki Kıvanç Şensöz, çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı yumruk atıp yere düşürdükten sonra tekmeledi. Hastanede tedavi altına alınan Yıldırıcı’dan acı haber geldi. Dün beyin ölümü gerçekleşen talihsiz adam bugün vefat etti. Yıldırıcı'nın cenazesi hastane morgundan alınıp Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. İşte haberin detayları…
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SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI
Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Kıvanç Ş.'nin yabancı uyruklu olduğu öğrenilen eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketi fotoğrafları, 29 yaşındaki Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi F.Y. tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Fotoğrafı fark eden Kıvanç Ş. ile Eşref Yunus Yıldırıcı arasında fotoğrafın paylaşımı nedeniyle tartışma yaşandı.
FOTOĞRAFI SİLDİ
Kardeşinin hata yaptığını belirten Eşref Yunus Yıldırıcı, Kıvanç Ş.'den özür dileyerek fotoğrafları sosyal medyadan sildi.
YUMRUKLA DÜŞÜRDÜ, DEFALARCA TEKMELEDİ
Ancak eşinin fotoğraflarının paylaşılmasına sinirlenen Kıvanç Ş., akşam saatlerinde Yıldırıcı'nın bulunduğu çiçek deposuna gitti. Eşref Yunus Yıldırıcı ile birlikte deponun içine giren Kıvanç Ş. bir anda Yıldırıcı'ya vurmaya başladı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda Yıldırıcı aldığı yumruk darbesi ile bir anda yere yığılırken öfkesi dinmeyen Kıvanç Ş. vurmaya devam etti. Bu sırada işletme sahibi A.O. içeriye girip Kıvanç Ş.'yi sakinleştirerek uzaklaştırmaya çalıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bilinci kapalı olan Eşref Yunus Yıldırıcı 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Kıvanç Ş. ise olay yerine gelen devriye ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Kıvanç Ş., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakıma kaldırılan ve geçtiğimiz gün beyin ölümü gerçekleşen Eşref Yunus Yıldırıcı'nın bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Kepez Devlet Hastanesi morgundan alınan Yıldırıcı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Cenazenin yarın (18 Ekim) aileye teslim edileceği öğrenildi.