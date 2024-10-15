Antalya’da komaya sokan yumruk saniye saniye kamerada! Kavganın nedeni pes dedirtti!

YUMRUKLA DÜŞÜRDÜ, DEFALARCA TEKMELEDİ Ancak eşinin fotoğraflarının paylaşılmasına sinirlenen Kıvanç Ş., akşam saatlerinde Yıldırıcı'nın bulunduğu çiçek deposuna gitti. Eşref Yunus Yıldırıcı ile birlikte deponun içine giren Kıvanç Ş. bir anda Yıldırıcı'ya vurmaya başladı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda Yıldırıcı aldığı yumruk darbesi ile bir anda yere yığılırken öfkesi dinmeyen Kıvanç Ş. vurmaya devam etti. Bu sırada işletme sahibi A.O. içeriye girip Kıvanç Ş.'yi sakinleştirerek uzaklaştırmaya çalıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bilinci kapalı olan Eşref Yunus Yıldırıcı 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Kıvanç Ş. ise olay yerine gelen devriye ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kıvanç Ş. olay yerine gelen devriye ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (Fotoğraf: İHA)

TUTUKLANDI

Yoğun bakıma kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Kıvanç Ş. ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan depo sahibi A.O.'nun, yeğeni olan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın ağır yaralandığı olaydan kısa süre sonra kalp krizi geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

"KARIMI NASIL PAYLAŞIRSIN"

Ağabeyinin hastanede yanından ayrılmayan Firdevs Yıldırıcı, olayı yaşatan kişinin eski komşuları olduğunu ifade etti. Yıldırıcı, "Biz de onlar da sosyal medya ve internet üzerinden çiçek satışı yapıyoruz. Bunların çiçeklerini beğeniyoruz. Çünkü buketleri çok güzel yapıyorlar. Bunların sosyal medya profili herkese açık. Bazı müşterilerimiz bunların fotoğraflarını bize atıp 'Buna benzer çiçekler yapabilir misiniz' diyorlar.

Biz de 'Yapabiliriz' diyoruz. Herkese açık profilinde eşinin tişörtlü bir fotoğrafını kendi paylaşmış. Fakat 'Benim eşimin uygunsuz yerlerini paylaştınız' diyerek böyle bir olay yaşandı. Normalde gece yarılarına doğru gelen telefonları açmıyordum. Telefonu abim açıyor ve 'Sen Okur'un yeğeni değil misin? Bu fotoğrafları, karımı nasıl paylaşırsın? Nasıl kırparsın?' diyor. Abim de 'Benim bununla bir alakam yok. Bizim sosyal medya hesaplarını, birçok şirket hesaplarımızı kız kardeşim yönetiyor' diyor. O da 'Sen yaptın, senin boynunu koparacağım. Sen benim karşıma çıkma. Çıkarsan çok kötü olur' diyerek küfürler saydırıyor. Biz de 'Abi kusura bakma özür dileriz' diyoruz ama 'Konum at geleyim' tarzında konuştu" dedi.

Dayısının araya girerek orta yolu bulmaya çalıştığını belirten Yıldırıcı, "Bir gün sonra dayım 'Gel konuşup orta yolu bulalım' diyor. Ondan sonra Kıvanç Şensöz, abim görmeden depoya giriyor ve abim kendisiyle konuşacağını sanıyor. O sırada dayım orada yok, büyük depoda duruyor. O adam abimi görür görmez vurmaya başlıyor. Sesler üzerine dayım, kuzenlerim geliyor. Şok içindeyiz açıkçası" diye konuştu.

Ağabeyinin durumunun kritik olduğunu belirten Firdevs Yıldırıcı, "Doktorlar 'Her duruma hazırlıklı olun' diyor. Abim bunu hak etmedi. Bizim paylaştığımız fotoğrafı kendisi herkese açık profilde hem kendi paylaşıyor hem de benim paylaşmama laf ediyor. Boksör ve bodyguardlık yapmış. Hep beyne çalışmış, öldüresiye darbeler var. Ben açıkçası o adamın hapisten çıkmasını istemiyorum. Benim de can güvenliğim yok" dedi.