Dışişleri Bakanlığının Twitter (yeni adıyla X) hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu 3'üncü Toplantısı kapsamında görüştüğü belirtildi.
Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İstanbul'da düzenlenen 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü Toplantısı kapsamında bir araya geldi.
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 17:59 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 17:59
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Görüşmede, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin yanı sıra ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS Zirvesi vesilesiyle Kazan'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları ele alındı.