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Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İstanbul'da düzenlenen 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 17:59 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 17:59
Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

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Dışişleri Bakanlığının Twitter (yeni adıyla X) hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu 3'üncü Toplantısı kapsamında görüştüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Görüşmede, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin yanı sıra ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS Zirvesi vesilesiyle Kazan'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları ele alındı.

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