Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yer aldığı ’3+3’ toplantısı Tahran’da başladı: Güney Kafkasya’da kalıcı barış masada

"GAZZE'DE YAŞANANLAR AÇIK BİR İNSANLIĞA KARŞI SAVAŞ SUÇUDUR"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına da değinen Abdullahiyan, uluslararası toplumun Filistinlilere yönelik saldırıların durdurulması gerektiği konusunda İsrail'e net bir mesaj gönderilmesi gerektiğini kaydetti. Abdullahiyan, "Gazze'de yaşananlar açık bir insanlığa karşı savaş suçudur. Gazze'deki savaş suçları ve soykırım durdurulmalı, Filistinlilerin zorunlu göçüne son verilmelidir" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, TÜRKİYE'NİN KALICI BARIŞ İÇİN DİYALOĞUN YANINDA OLDUĞUNU VURGULADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısında, Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanması için bölgesel sorunları diyalog yoluyla çözmekten yana olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katıldığını bildirdi.

Paylaşımda, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi amacıyla oluşturulan platformun Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantısında ev sahibi İran'ın yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın yer aldığı belirtildi.

Fidan'ın toplantıda dikkati çektiği konulara ilişkin paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bakanımız toplantıda: Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanması için bölgesel sorunları diyalog yoluyla çözmekten yana olduğunu, bu oluşumun bölge ülkelerinin kendi sorunlarını kendilerinin çözebileceğini uluslararası topluma göstermesi açısından da önem taşıdığını, bölgede işbirliği ve dostluğun önündeki engellerin kalkmasının memnuniyet verici olduğunu, bölgesel huzur ve istikrarın yolunun Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanacak kapsamlı bir barış anlaşmasından geçtiğini, bölgesel ulaştırma bağlantılarının açılmasının normalleşme ve barış süreçlerine ivme kazandıracağını vurguladı."