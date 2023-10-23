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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer aldığı '3+3' toplantısı Tahran'da başladı: Güney Kafkasya’da kalıcı barış masada

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılmak üzere İran’ın başkenti Tahran’da. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran dışişleri bakanları, 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu kapsamında Tahran'da toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısında, Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanması için bölgesel sorunları diyalog yoluyla çözmekten yana olduğunu vurguladı.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 18:08 Güncelleme 23 Ekim 2023, 18:58
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yer aldığı ’3+3’ toplantısı Tahran’da başladı: Güney Kafkasya’da kalıcı barış masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının katıldığı 3+3 formatıyla Güney Kafkasya'da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a geldi.

Bakan Fidan Güney Kafkasya toplantısına katıldı!

Rusya'nın ev sahipliğinde 2021 yılında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleşen toplantının ikinci zirvesi, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Toplantıya Bakan Fidan'ın yanı sıra, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan katıldı. Güney Kafkasya'daki son gelişmelerin yanı sıra güvenlik alanı ve bölgesel işbirliği konularının görüşülmesi bekleniyor.

"BÖLGENİN SORUNLARININ BÖLGE ÜLKELERİ TARAFINDAN ÇÖZÜLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Güney Kafkasya'da savaşın son bulduğunu ve bölge ülkeleri ile işbirliği ve barış sürecine girildiğini söyleyerek, "Bölgenin sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Umarım gelecekte bu toplantıya dost ve komşu ülke Gürcistan'ın da katılımını görürüz. Bölge dışı aktörlerin bölgedeki gerilimi artırdığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR AÇIK BİR İNSANLIĞA KARŞI SAVAŞ SUÇUDUR"
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına da değinen Abdullahiyan, uluslararası toplumun Filistinlilere yönelik saldırıların durdurulması gerektiği konusunda İsrail'e net bir mesaj gönderilmesi gerektiğini kaydetti. Abdullahiyan, "Gazze'de yaşananlar açık bir insanlığa karşı savaş suçudur. Gazze'deki savaş suçları ve soykırım durdurulmalı, Filistinlilerin zorunlu göçüne son verilmelidir" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, TÜRKİYE'NİN KALICI BARIŞ İÇİN DİYALOĞUN YANINDA OLDUĞUNU VURGULADI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısında, Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanması için bölgesel sorunları diyalog yoluyla çözmekten yana olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katıldığını bildirdi.

Paylaşımda, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi amacıyla oluşturulan platformun Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantısında ev sahibi İran'ın yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın yer aldığı belirtildi.

Fidan'ın toplantıda dikkati çektiği konulara ilişkin paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bakanımız toplantıda: Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanması için bölgesel sorunları diyalog yoluyla çözmekten yana olduğunu, bu oluşumun bölge ülkelerinin kendi sorunlarını kendilerinin çözebileceğini uluslararası topluma göstermesi açısından da önem taşıdığını, bölgede işbirliği ve dostluğun önündeki engellerin kalkmasının memnuniyet verici olduğunu, bölgesel huzur ve istikrarın yolunun Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanacak kapsamlı bir barış anlaşmasından geçtiğini, bölgesel ulaştırma bağlantılarının açılmasının normalleşme ve barış süreçlerine ivme kazandıracağını vurguladı."

Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in girişimiyle başlatılan 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk toplantısı, daha önce Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde 10 Aralık 2021'de Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlemişti.

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