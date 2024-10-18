Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabul etti

Kabul basına kapalı gerçekleşirken, görüşmede Kafkasya'daki son gelişmelerin ve Türk dünyasını birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru'ndaki son durumun ele alınması bekleniyor.

Zengezur Koridoru (Fotoğraf: AA)

ZENGEZUR KORİDORU

Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru, yıllardır bölgesel işbirliğinin önünde duran engelleri ortadan kaldıracak kritik bir proje olarak öne çıkıyor.

Nahçıvan, 1917 Bolşevik Devrimi'nin ardından 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'ın sınırları içinde kaldı. Ancak 1920'de Azerbaycan'da Sovyet yönetiminin kurulmasıyla, Sovyetler Zengezur bölgesini Ermenistan'a bırakarak Nahçıvan'ın Azerbaycan'la kara bağlantısını kesti.

Bugün, Azerbaycan'ın batı illeriyle kara bağlantısının olmaması, Nahçıvan'ın gelişimi önündeki en büyük engel olarak görülüyor. 2. Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiride, Nahçıvan ile Azerbaycan arasında ulaşım hatlarının açılması kararlaştırıldı.

Zengezur Koridoru (Fotoğraf: AA)

TÜRK DÜNYASINDA YENİ BİR ÇAĞI BAŞLATACAK

Zengezur Koridoru, yalnızca Kafkasya için değil, bölge genelinde stratejik bir öneme sahip olacak. Bu proje, nominal gayri safi yurt içi hasılaları toplamda 1,1 trilyon doları aşan Türk dili konuşan ülkeleri stratejik ve ekonomik olarak birbirine bağlamayı hedefliyor. Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kırgızistan gibi ülkeleri birleştirecek olan koridor, büyük ekonomik potansiyele ve zengin doğal kaynaklara sahip bir bölgeyi bir araya getirecek.

Zengezur Koridoru, Türkiye'nin en önemli ekonomik ortaklarından biri olan Azerbaycan'a doğrudan kara yolu bağlantısı sağlayarak, iki ülke arasındaki ekonomik ve turistik ilişkilerin daha hızlı gelişmesine katkı sağlayacak.

Bu koridor ayrıca Türkiye'yi Orta Asya'ya açılan bir ticaret kapısı haline getirerek, Türk dünyası ile ekonomik bağlarını güçlendirecek. Ermenistan da Zengezur Koridoru'nun sunduğu fırsatlardan faydalanır ve bölgesel iş birliğini kabul ederse, ekonomik ablukadan kurtularak sosyal ve ekonomik kalkınma yolunda önemli adımlar atılacak.

Zengezur Koridoru (Fotoğraf: AA)

İRAN PROJEYE KARŞI ÇIKIYOR

İran, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Güney Kafkasya'da değişen dengeleri, jeopolitik ve jeoekonomik çıkarlarının yanı sıra ulusal güvenliği açısından da orta ve uzun vadede bir tehdit olarak görüyor.

İran, savaşın ardından Karabağ'ın Azerbaycan'a geri dönüşünü resmi politika olarak olumlu bir şekilde karşıladı. Ancak, Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni karasal olarak birleştirecek Zengezur Koridoru'na sert bir şekilde karşı çıkıyor. Tahran, bu koridorun hayata geçirilmesi halinde Azerbaycan ve Nahçıvan ile olan ikili ilişkilerinde sağladığı imtiyazları kaybedeceğinin bilincinde.

İran, Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesiyle yalnızca mevcut avantajlarını kaybetmekle kalmayacak, aynı zamanda bölgesel düzeydeki jeopolitik önemi de azalacaktır. Kuzey ve kuzeybatısındaki Türk cumhuriyetleri ile Türkiye arasında kurulacak doğrudan kara bağlantısı, Türkiye'nin Asya ve Orta Asya ile olan ilişkilerini güçlendirecek ve bu durum İran'ın Türk dünyası nezdindeki jeopolitik önemini ciddi şekilde zayıflatacaktır.

İran (Fotoğraf: AA)

İRAN'DAKİ TÜRK NÜFUSU

İran, önemli ölçüde Türk nüfusuna sahip olması nedeniyle Tahran, Türk dünyasının entegrasyon çabalarına katkı sağlayacak Zengezur Koridoru gibi jeopolitik koridorların, İran Türklerinin de bu entegrasyonun bir parçası olma arzusunu pekiştireceğini değerlendiriyor. Bu durum, İran'ın toprak bütünlüğü ve milli birlik konusundaki endişelerini artırıyor. İranlı yetkililer, Zengezur Koridoru'nun Türk dünyasının entegrasyonuna sağlayacağı katkıyı yalnızca ekonomik bir perspektiften ele almıyor; bilinçaltlarındaki endişeleri istem dışı olarak dışa vuruyor. Eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bir programda eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a yönelik "Biz olmazsak iki haftada iktidarınızı kaybedersiniz." ifadesinden yola çıkarak, İran için "Biz olmazsak iki haftada Türkçe konuşursunuz." benzetmesini yapmıştı.