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Siyonist Yisrael Katz Başkan Erdoğan'a alçakça saldırdı! Türkiye ayağa kalktı: Erdoğan'ın yanındayız

Terör devleti İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarına karşı Başkan Erdoğan her seferinde zulme ve zalime karşı dik duruş sergilemeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın katil İsrail’e olan net tavrı da İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ı da rahatsız etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "ölümle" tehdit eden Katz, bugün de skandal bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan'ı alçak bir şekilde hedef alan Katz’ın alçak paylaşımına Türkiye adeta ayağa kalktı.Sosyal medyada bakanların yanı sıra milyonlar #ErdoğanınYanındayız etiketiyle Başkan Erdoğan’a destek verdi.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 01:17 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 01:45
Siyonist Yisrael Katz Başkan Erdoğan’a alçakça saldırdı! Türkiye ayağa kalktı: Erdoğan’ın yanındayız

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Hemen hemen her fırsatta Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hazımsızlığını ortaya koyan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz yine bir skandala imza attı.



KATZ'IN ALÇAK PAYLAŞIMINA TÜRKİYE AYAĞA KALKTI
Başkan Erdoğan'ı küstahça hedef alan Katz'ın alçak paylaşımına Türkiye adeta ayağa kalktı. Binlerce kişi Katz'ın alçak paylaşımına tepki gösterdi.



BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK: "ERDOĞAN'IN YANINDAYIZ"
Sosyal medyada bakanların yanı sıra milyonlar #ErdoğanınYanındayız etiketiyle Başkan Erdoğan'a dev destek verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi: "Aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer…"Millet sevdasıyla gecesini gündüzüne katan, "Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa yolunda Aziz Milletimize liderlik yapan, mazlumların umudu Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. #ErdoğanınYanındayız."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimizin, Milletimizin, Bayrağımızın onuruna her zaman sahip çıkan liderdir Recep Tayyip Erdoğan…

Mağdurun, masumun yanındadır her zaman Recep Tayyip Erdoğan. Haklının, mazlumun safında; haksızın, zalimin karşısındadır. "Bu yüzden her daim, #ErdoğanınYanındayız biz!"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımının ardından sosyal medya hesabından "#ErdoğanınYanındayız" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından "#ErdoğanınYanındayız" etiketiyle paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:

"Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın millet sevdasını ve ülkemizin kalkınmasına yaptığı muazzam katkıları karalama girişimlerine geçit vermeyeceğiz. Milletimizin lideri ve tüm mazlumların umut ışığı olan Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Onun önderliğinde güçlü ve müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Dün, bugün, yarın, daima!" ifadelerini kullandı.



"KİMSESİZLERİN KİMSESİ, MAZLUMLARIN SESİ OLMUŞTUR"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her zaman hakkı ve hakkaniyeti savunmuştur.
Kimsesizlerin kimsesi, mazlumların sesi olmuştur; olmaya da devam edecektir. #ErdoğanınYanındayız " ifadelerini kullandı.

Siyonist Yisrael Katz yine Başkan Erdoğana saldırdı! Türkiyeden peş peşe tepkilerSiyonist Yisrael Katz yine Başkan Erdoğana saldırdı! Türkiyeden peş peşe tepkiler
Siyonist Yisrael Katz yine Başkan Erdoğan'a saldırdı! Türkiye'den peş peşe tepkiler

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