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CANLI | Sivas'ta peş peşe korkutan depremler! Devlet sahada, açıklamalar peş peşe... Okullar tatil edildi

Sivas'ta 10 dakika arayla iki korkutan deprem meydana geldi. Kent merkezi 4.7 ve 4.1 ile sallandı. Malatya merkezli 5.9'luk deprem sonrası meydana gelen bu sarsıntı korku ve paniğe yol açtı. İçişleri Bakanlığı ve Sivas Valiliği, bölgede olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. İlk ve orta dereceli okullarda eğitim - öğretime bir gün süreyle ara verildi. Deprem Tokat başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 11:46 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 12:38
CANLI | Sivas’ta peş peşe korkutan depremler! Devlet sahada, açıklamalar peş peşe... Okullar tatil edildi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Sivas merkezde saat 11.29'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
    SİVAS'TA DEPREM!

    ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

    Sarsıntı yerin 10 km derinliğinde gerçekleşti. Deprem Tokat başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

    Depremin merkez üssü (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Depremin merkez üssü (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    İlerleyen dakikalarda yine aynı noktada 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

    Sivas'ta 4.7 ve 4.1'lik çifte deprem! Okullar boşaltıldı!



    İşte Sivas'ta meydana gelen peş peşe depremlere ilişkin tüm detaylar:

    CANLI ANLATIM
    12:26 17 Ekim 2024
    OKULLAR TATİL EDİLDİ

     

     

    Sivas'taki peş peşe iki deprem sonrası ilk ve orta dereceli okullarada eğitim - öğretime bir gün süreyle ara verildi.
    12:23 17 Ekim 2024
    İŞTE DEPREM ANI

     

     


    Sivas'taki deprem anı bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    12:08 17 Ekim 2024
    VALİ ŞİMŞEK: ARTÇI DEPREMLER OLABİLİR
    A Haber canlı yayınına bağlanan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek bölgedeki son durumu aktardı.

     

     


    Şimşek,  "4,7 şiddetinde ve 4,1 büyüklüğünde 2 deprem yaşandı. Kısa süreli panik oluştu. Bende bir okul ziyaretindeyim. Panik nedeniyle öğrenciler tahliye edildi. Şu anda olumsuz bir durum yok. Panik havası da geçti. Ben şahsen depremi hissetmedim. Öğretmenlerimiz söyledi öğrencilerimizi tahliye ettik. Tedbir amaçlı bunlar yapıldı. Artçı depremler olabilir. Bize oluşan ulaşan olumsuz bir durum. Okulların tatil edilmesini değerlendireceğiz." dedi.
    12:05 17 Ekim 2024
    MERKEZ ÜSSÜ ACARLI KÖYÜ
    Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, deprem sonrası A Haber' konuştu.
     

     

     



    Uzun, "Sivaslı hemşehrilerimize geçmiş olsun. Merkez üssü Acarlı Köyü. Ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Şu anda olumsuz bir durum yok. Taramalar devam ediyor ve ilçelerimizden de gelen olumsuz bir durum yok. Vatandaşlarımız panik yaptı ancak sakin kalmalarını istiyoruz.  Panik hali kalmadı. Sallantı biraz uzun sürdü. 4,7 şiddetinde bir deprem fazla büyük değil ancak 6 Şubat depremlerinden kaynaklanan bir tedirginlik var. Vatandaşlarımıza sağ duyulu olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.
    11:55 17 Ekim 2024
    İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı" açıklamasında bulundu.

    Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

    Sivas'ta 4.7 ve on dakika arayla 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı.

    İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

    Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

    Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

    11:40 17 Ekim 2024
    ÖNCE 4.7 SONRA 4.1
    Sivas merkez 4.7 büyüklüğündeki depremden 10 dakika sonra 4.1 ile sallandı.

    OLUMSUZ BİR DURUM YOK

    Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Şu an olumsuz bir durum yok, taramalar sürüyor" açıklamasında bulundu.

    Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da olumsuz durum olmadığını dile getirdi.
    11:29 17 Ekim 2024
    SİVAS'TA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
    Sivas merkezde saat 11.29'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Tokat başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
    10:46 16 Ekim 2024
    MALATYA'DA 5.9'LUK DEPREM
    Geride bıraktığımız gün Malatya Kale'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı. Malatya'da 18 az hasarlı bina tespit edilmişti.

    180'den fazla kişi depremden etkilenip hastanelere başvurmuş, devlet tüm imkanlarını seferber etmişti.

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