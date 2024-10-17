ÇEVRE İLLER DE SALLANDI
Sarsıntı yerin 10 km derinliğinde gerçekleşti. Deprem Tokat başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
İlerleyen dakikalarda yine aynı noktada 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
İşte Sivas'ta meydana gelen peş peşe depremlere ilişkin tüm detaylar:
CANLI ANLATIM
12:26 17 Ekim 2024
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Sivas'taki peş peşe iki deprem sonrası ilk ve orta dereceli okullarada eğitim - öğretime bir gün süreyle ara verildi.
12:23 17 Ekim 2024
İŞTE DEPREM ANI
Sivas'taki deprem anı bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
12:08 17 Ekim 2024
VALİ ŞİMŞEK: ARTÇI DEPREMLER OLABİLİR
A Haber canlı yayınına bağlanan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek bölgedeki son durumu aktardı.
Şimşek, "4,7 şiddetinde ve 4,1 büyüklüğünde 2 deprem yaşandı. Kısa süreli panik oluştu. Bende bir okul ziyaretindeyim. Panik nedeniyle öğrenciler tahliye edildi. Şu anda olumsuz bir durum yok. Panik havası da geçti. Ben şahsen depremi hissetmedim. Öğretmenlerimiz söyledi öğrencilerimizi tahliye ettik. Tedbir amaçlı bunlar yapıldı. Artçı depremler olabilir. Bize oluşan ulaşan olumsuz bir durum. Okulların tatil edilmesini değerlendireceğiz." dedi.
Şimşek, "4,7 şiddetinde ve 4,1 büyüklüğünde 2 deprem yaşandı. Kısa süreli panik oluştu. Bende bir okul ziyaretindeyim. Panik nedeniyle öğrenciler tahliye edildi. Şu anda olumsuz bir durum yok. Panik havası da geçti. Ben şahsen depremi hissetmedim. Öğretmenlerimiz söyledi öğrencilerimizi tahliye ettik. Tedbir amaçlı bunlar yapıldı. Artçı depremler olabilir. Bize oluşan ulaşan olumsuz bir durum. Okulların tatil edilmesini değerlendireceğiz." dedi.
12:05 17 Ekim 2024
MERKEZ ÜSSÜ ACARLI KÖYÜ
Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, deprem sonrası A Haber' konuştu.
Uzun, "Sivaslı hemşehrilerimize geçmiş olsun. Merkez üssü Acarlı Köyü. Ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Şu anda olumsuz bir durum yok. Taramalar devam ediyor ve ilçelerimizden de gelen olumsuz bir durum yok. Vatandaşlarımız panik yaptı ancak sakin kalmalarını istiyoruz. Panik hali kalmadı. Sallantı biraz uzun sürdü. 4,7 şiddetinde bir deprem fazla büyük değil ancak 6 Şubat depremlerinden kaynaklanan bir tedirginlik var. Vatandaşlarımıza sağ duyulu olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.
Uzun, "Sivaslı hemşehrilerimize geçmiş olsun. Merkez üssü Acarlı Köyü. Ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Şu anda olumsuz bir durum yok. Taramalar devam ediyor ve ilçelerimizden de gelen olumsuz bir durum yok. Vatandaşlarımız panik yaptı ancak sakin kalmalarını istiyoruz. Panik hali kalmadı. Sallantı biraz uzun sürdü. 4,7 şiddetinde bir deprem fazla büyük değil ancak 6 Şubat depremlerinden kaynaklanan bir tedirginlik var. Vatandaşlarımıza sağ duyulu olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.
11:55 17 Ekim 2024
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı" açıklamasında bulundu.
Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
Sivas'ta 4.7 ve on dakika arayla 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı.
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
11:40 17 Ekim 2024
ÖNCE 4.7 SONRA 4.1
Sivas merkez 4.7 büyüklüğündeki depremden 10 dakika sonra 4.1 ile sallandı.
OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Şu an olumsuz bir durum yok, taramalar sürüyor" açıklamasında bulundu.
Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da olumsuz durum olmadığını dile getirdi.
OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Şu an olumsuz bir durum yok, taramalar sürüyor" açıklamasında bulundu.
Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da olumsuz durum olmadığını dile getirdi.
11:29 17 Ekim 2024
SİVAS'TA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Sivas merkezde saat 11.29'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Tokat başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
10:46 16 Ekim 2024
MALATYA'DA 5.9'LUK DEPREM
Geride bıraktığımız gün Malatya Kale'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı. Malatya'da 18 az hasarlı bina tespit edilmişti.
180'den fazla kişi depremden etkilenip hastanelere başvurmuş, devlet tüm imkanlarını seferber etmişti.
180'den fazla kişi depremden etkilenip hastanelere başvurmuş, devlet tüm imkanlarını seferber etmişti.