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AK Parti'den 6 yasa teklifi! Meclis'e yeni yargı paketi geliyor!

AK Parti kurmayları yeni yasama dönemine başlayan Meclis’e 6 önemli yasa teklifi sunmaya hazırlanıyor. Söz konusu yasa teklifinde Fatih Surları’nda İkbal Uzuner’i katleden Semih Çelik ile birlikte gündeme gelen siber güvenlik de var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 07:05 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 07:05
AK Parti’den 6 yasa teklifi! Meclis’e yeni yargı paketi geliyor!

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TBMM yeni yasama dönemine 1 Ekim'de başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde yoğun bir gündem bulunuyor. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, AK Parti grubu önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunmak için 6 önemli yasa teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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AK Parti grubunun ilgili bakanlıklar ile birlikte çalıştığı yasa teklifleri şöyle:

YARGI PAKETİ: Öncelikli olarak gündeme gelecek düzenlemelerden biri 9'uncu yargı paketi olacak. TBMM tatile girdiği için görüşmeleri bu döneme kalan pakette, istinaf sürelerinin kısaltılması, kadının evlenmeden önceki soyadını kullanması gibi düzenlemeler yer alıyor.

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YENİ YARGI PAKETİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı "cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin" yer alacağı yeni bir yargı paketi de hazırlanıyor. Pakette, infaz sisteminde önemli değişiklikler, iyi hal indiriminin kaldırılması gibi düzenlemelerin bulunması bekleniyor.

AK Parti’den 6 yasa teklifi! Meclis’e yeni yargı paketi geliyor!

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RUHSATSIZ SİLAHLAR: İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Sahil Güvenlik'in işleyişi ve ruhsatsız silahlar ile ilgili bir yasa teklifi de önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Ruhsatsız silah taşıyanların tutuklu yargılanıp cezaevine gönderilmesinin önü açılacak.

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REKABET KURUMU: Rekabet Kurumu'nun yapı ve işleyişine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı teklif çalışılıyor.

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SIFIR ATIK: Sıfır karbon ayak izi ve aynı zamanda sıfır atık projesine ilişkin düzenlemelerin yer alacağı paket Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

SİBER GÜVENLİK: Cumhurbaşkanlığına bağlı Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulmasına ilişkin teklifle ilgili çalışmalarda da sona gelindi.

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