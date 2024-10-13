AK Parti’den 6 yasa teklifi! Meclis’e yeni yargı paketi geliyor!

TBMM yeni yasama dönemine 1 Ekim'de başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin önünde yoğun bir gündem bulunuyor. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, AK Parti grubu önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunmak için 6 önemli yasa teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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AK Parti grubunun ilgili bakanlıklar ile birlikte çalıştığı yasa teklifleri şöyle:

YARGI PAKETİ: Öncelikli olarak gündeme gelecek düzenlemelerden biri 9'uncu yargı paketi olacak. TBMM tatile girdiği için görüşmeleri bu döneme kalan pakette, istinaf sürelerinin kısaltılması, kadının evlenmeden önceki soyadını kullanması gibi düzenlemeler yer alıyor.