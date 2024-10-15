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2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na verildi!

2024 Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verildi. Üç isim, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024
2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu’na verildi!

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2024 Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verildi. Üç isim, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü. Acemoğlu, Türkiye'den Nobel Ödülü alan üçüncü isim oldu. Daha önce Nobel Edebiyat Ödülü Orhan Pamuk'a, Nobel Kimya Ödülü Aziz Sancar'a verilmişti. Daron Acemoğlu'nun Nobel'i dünya basınında manşetlerde yer aldı. London School of Economist okulunda öğretmenlik yapan Daron Acemoğlu, 2000 yılında ise profesörlük ünvanı almıştı. Nobel alan isimler 1.1 milyon dolarlık ödüle layık görüldü.

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