Başkan Erdoğan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi

Gazze'den sonra Lübnan'a da ölüm yağdırmaya başlayan İsrail'in katliamlarını tüm dünyaya duyurmaya çalışan Başkan Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor.



KRİTİK TEMAS

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.