Gazze'den sonra Lübnan'a da ölüm yağdırmaya başlayan İsrail'in katliamlarını tüm dünyaya duyurmaya çalışan Başkan Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor.
KRİTİK TEMAS
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi
Gazze'den sonra Lübnan'a da ölüm yağdırmaya başlayan İsrail'in katliamlarını durdurmak için çalışan Başkan Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 16:25 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 16:25
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Gazze'den sonra Lübnan'a da ölüm yağdırmaya başlayan İsrail'in katliamlarını tüm dünyaya duyurmaya çalışan Başkan Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor.