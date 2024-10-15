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Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt tartışmalarına son noktayı koydu: Her 100 öğrenciden 96'sı yerleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt başvurusu yapan her 100 öğrenciden 96'sının yurtlara yerleştirildiğini duyurdu. Bakanlık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını eleştirerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yurt sayısının 14 olduğunu ve bu yurtlarda 4 bin 31 öğrencinin konakladığını belirtti.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 01:00 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 01:00
Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt tartışmalarına son noktayı koydu: Her 100 öğrenciden 96’sı yerleşti

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, başvuran her 100 öğrenciden 96'sının yurtlara yerleştirildiğini açıkladı.

Bakanlık, Özgür Özel'in CHP Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına yanıt vererek, "Bugün Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya istinaden açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Özgür Özel'in 'Türkiye'de 100 öğrencinin 13'ü yurtta, 87'ye başının çaresine bak diyorlar. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir tane yurdu yoktu. Şu anda 61 tane yurt var.' açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

100 ÖĞRENCİDEN 96'SI YURTLARIMIZA YERLEŞTİ

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımıza yurt başvurusunda bulunan her 100 öğrenciden 96'sı yurtlarımıza yerleşmiştir. İstanbul'da ise 60 bin kapasiteli 35 yurt müdürlüğümüzde 80 yurt binamızla gençlerimize barınma hizmeti sunuyoruz. Ayrıca Genel Başkan Özgür Özel'in ifade ettiği gibi İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 61 değil 14 yurdu bulunmaktadır. İBB yurtlarının toplam kapasitesi ise 5231'dir. Bakanlığımıza bildirilen 4031 öğrenci konaklamaktadır. 1200 yatak boş durmaktadır. Yapılan yorum ve eleştiriler gerçeği yansıtmamakta olup bilinçli şekilde kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir."

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