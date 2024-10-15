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Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısı ardından önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024
Başkan Erdoğan’dan Kabine toplantısı ardından önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı:

Türkiye, son zamanda siyasi yumuşama iklimine girdi. Bu adımları zehirlemeye yönelik girişimler çoğaldı. Uzatılan elin tutulmak yerine kopartılmasına izin vermeyiz. Bölgemizde bunca ateş varken, bu ateş ülkemiz sınırlarını yaklaşırken herkes aklını başına alsın. Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili partimizin ve Cumhur ittifakının herhangi sorunu yok.

Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için gereken düzenlemeleri mutlaka hayata geçireceğiz. İsrail'in BM Geçici Barış Gücü'ne saldıracak, tehdit edecek küstahlaşması konunun ciddiyetini ispata kafidir. Kendi personellerini dahi koruyamayan bir BM görüntüsü uluslararası sistem adına utanç ve kaygı vericidir.

CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALDIRILACAK
Erdoğan, "Gıda kontrol ekipleri bu sene 990 bin denetim yaptı. Bunları artırarak devam ettireceğiz, vatandaşımızın sağlığının tehlikeye atılmasına göz yummayacağız" dedi.

Başkan Erdoğandan Kabine sonrası önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

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