Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. (AA)

BM HAYDUTLUĞU TRİBÜNDEN İZLEDİ

İsrail tankları BM karargahına giriyor, Barış Gücü askerlerini yaralıyor. Ancak BMGK yönetimi tribünden sadece seyrediyor. Bunun adı acizliktir.

Kendi personellerini dahi koruyamayan Birleşmiş Milletler görüntüsü uluslararası sistem adına utanç ve kaygı vericidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i durdurmak için daha neyi beklediğini açıkçası biz de merak ediyoruz.

İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla yaktığı ateş dini fanatizmle hareket mevcut hükümet tarafından tüm bölgeye yayılıyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı son saldırılar endişelerimizin ne kadar yerinde olduğunu gösterdi.