Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. (AA)
BM HAYDUTLUĞU TRİBÜNDEN İZLEDİ
İsrail tankları BM karargahına giriyor, Barış Gücü askerlerini yaralıyor. Ancak BMGK yönetimi tribünden sadece seyrediyor. Bunun adı acizliktir.
Kendi personellerini dahi koruyamayan Birleşmiş Milletler görüntüsü uluslararası sistem adına utanç ve kaygı vericidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i durdurmak için daha neyi beklediğini açıkçası biz de merak ediyoruz.
İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla yaktığı ateş dini fanatizmle hareket mevcut hükümet tarafından tüm bölgeye yayılıyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı son saldırılar endişelerimizin ne kadar yerinde olduğunu gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. (AA)
"İSRAİL, BÖLGEYİ ATEŞE ATIYOR"
Siyonist emeller peşinde koşan İsrail hükümeti Amerika ve Avrupa'nın desteğini aldığı müddetçe durmayacak. Terörle mücadelemizi engelleyenler İsrail'e destek oluyor. Bölgemizdeki ateşten korunmak için gereken tedbirleri alıyoruz.
YUMUŞAMA İKLİMİ BALTALANMAMALI
İç cephemizi korumak çok önemli. Siyaset kurumunun eski alışkanlıklarla artık yoluna devam etmesi mümkün değildir. Siyasette diyalog zemini güçlendirilmelidir, müşterek paydaları olabildiğince büyütmeliyiz. Türkiye, siyasette yumuşama dönemine girdi.
UZATILAN ELİN KOPARILMASINA İZİN VERMEYİZ
Terörle arasına mesafe koyması beklenenlerin tam tersine terör diline sarılması samimiyetsizliğin işaretidir. Birileri, kardeşlik eksenini sabote edecek hal ve hareketlere girişiyor. Uzatılan elin sıkıca tutulmak yerine kopartılmaya çalışılmasına izin vermeyiz. Siyasette yumuşama iklimi ülkemizin güvenliği ile ilgili provokasyonlara göz yumacağımız anlamına gelmez.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. (AA)
CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALKACAK
Kabine üyelerimize gerekli talimatlar verildi. Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için gereken adımları mutlaka atacağız.
990 BİN DENETİM YAPILDI
Gıda kontrol ekipleri bu sene 990 bin denetim yaptı. Bunları artırarak devam ettireceğiz, vatandaşımızın sağlığının tehlikeye atılmasına göz yummayacağız.
ACEMOĞLU'NA TEBRİK
Alanında yaptığı çalışmalarıyla 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülen ekonomist Daron Acemoğlu'nu tebrik ediyoruz.