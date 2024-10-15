Balkanların FETÖ'sü Baba Mondi'den soykırımcı İsrail'e açık destek: "Ben onların kardeşiyim"

FETÖ'nün 'dinler arası diyalog', 'çatı din' ve 'peygambersiz İslam' yapılanmasının bir benzerini Balkanlar'da hayata geçirmek isteyen küresel çetelerin yeni piyonu Edmond Brahimaj'dan soykırımcı İsrail'e destek mesajı geldi.

Arnavutluk'taki sözde Dünya Bektaşi Merkezinin lideri, Baba Mondi olarak tanınan Edmond Brahimaj, The Jerusalem Post gazetesine yaptığı açıklamada, Siyonist İsrail'i birkaç kez ziyaret ettiğini ve tekrar görmek istediğini belirtti. Ayrıca, daha önce İsrailli grupları da misafir ettiğini ifade etti.

İsrail gazetesi The Jerusalem Post'a röportaj veren Baba Mondi

İŞGALCİLERİ KARDEŞİM OLARAK GÖRÜYORUM İTİRAFI

"İsraillileri kardeşlerimiz olarak görüyoruz," diyen Baba Mondi, röportajında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'i biliyorum ve kendimi İsrail halkının kardeşi olarak görüyorum. Oradaki dostlarımla birlikte tüm İsrail'i gezdim. Misafirperverliklerinden çok etkilendim. Beni bir kardeş, bir arkadaş gibi ağırladılar."

Röportajında Türkiye'yi de hedef alan Baba Mondi, Bektaşilerin Türkiye'de uzun yıllar boyunca zulüm gördüğünü iddia ederek Sultan II. Mahmud'u ve Atatürk'ü hedef aldı. Türkiye'de Bektaşilerin gördüğü son zulmü diyerek, "Tüm tekkelerimizi ve kurumlarımızı kapatan Kemal Atatürk'tü," dedi.

“Baba Mondi” olarak tanınan Bektaşi dervişi Edmond Brahimaj (Sosyal medya)

BALKANLARIN FETÖ'SÜ

İşgalcilerle kardeş olduğunu itiraf eden Baba Mondi, FETÖ elebaşı Gülen gibi "dinler arası diyalogu" savunan bir figür olarak öne çıkıyor. İsrail ve Soros ile olan bağlantıları dikkat çeken Baba Mondi, açıkça ABD ve Avrupa tarafından fonlandığını da kabul ediyor.

SOROS İLE YAKIN İLİŞKİLERİ VAR

İşgalci İsrail ile kurduğu yakın ilişkiye dikkat çeken Mondi'nin verdiği röportaj, geçtiğimiz ay Arnavutluk'taki FETÖ benzeri yapılanma ile İsrail'in bağlantılarına vurgu yapan Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un uyarılarını akıllara getiriyor.

Mondi'nin liderliğindeki küreselci projenin İsrail ve George Soros ile bağlantılarına dikkat çeken Altınok, "George Soros'un oğlunun Açık Toplum Vakfı vasıtasıyla Arnavutluk'ta yoğun faaliyetleri var. İsrail Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'a yaptığı ziyaret gözden kaçırılmamalı," mesajını vermişti.

VATİKAN BENZERİ DEVLET KURACAK

Balkanlarda Vatikan'a benzer bir din yapılanması için küresel çetelerin desteğini alan Baba Mondi, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" adıyla yeni bir devlet kurma girişimlerinin de devam ettiğini belirtti. "Baba Mondi" olarak tanınan bu küreselci piyonun liderliğini üstleneceği sözde "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti," Vatikan'dan ziyade FETÖ tarzı bir yapılanmayı akıllara getiriyor. Mondi'nin, FETÖ elebaşı Gülen gibi "dinler arası diyalog" çağrısı yapması, bu iddiaları daha da güçlendiriyor.

Mondi, geçtiğimiz aylarda Bektaşi Tarikatı'nın tam egemen bir varlık olarak kurulmasına yönelik girişimi memnuniyetle karşıladıklarını belirttiği açıklamasında, "dinler arası diyalog" vurgusu yaparak; Bu hamle, Tarikat'ın küresel dinler arası diyaloğu teşvik etme ve dünya çapında şiddet içeren aşırıcılığın yükselişine karşı koyma konusundaki rolünü güçlendirmesini sağlayacak. İfadelerini kullanmıştı.

Arnavutluk Başbakanı Rama (AA)

EDİ RAMA DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Başkent Tiran'da "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" adıyla kurulacak bir oluşumun planlarını yakın gelecekte açıklayacağını belirten Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, bu yapının oluşturulmasının zaman alacağını söyleyerek en üst merciden desteğini açıkladı.

Rama, yeni devletin ordu, sınır muhafızları ve mahkemeye sahip olmayacağını ifade ederken, pasaport renginin yeşil olacağını ancak pasaport almaya kimin uygun olacağı gibi detayların üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti. Ayrıca, bu girişimin bir mülkiyet meselesi değil, manevi bir mesele olduğunu da sözlerine ekledi.

"ABD VE BATI'DAN FONLANIYORUM" İTİRAFI

Daha önce Takvim'in gündeme taşıdığı Balkanların yeni FETÖ'sü olarak anılan Baba Mondi, Türkiye'nin kanını emen paralelciler ile benzer söylemlerde bulunmasıyla da dikkat çekiyor. Bu durum, FETÖ ile aynı küreselci çeteler tarafından piyasaya sürüldüğü iddialarını güçlendiriyor.

Mondi, açıkça ABD ve Avrupa tarafından desteklendiğini ifade etmekten geri durmazken, verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu girişim için güçlü desteklerini ifade eden Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği gibi uluslar ve Orta Doğu'daki ülkeler de dahil olmak üzere uluslararası ortaklarla yakın bir şekilde iş birliği yapmayı planlıyoruz."

FETÖ TARAFINDAN KUŞATILMIŞTI

Balkanlardaki FETÖ benzeri küreselci projeye ilişkin sosyalm medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Hilmi Demir, "Bu plandan bana bizzat Tiran'da Baba Mondi bahsetmişti" diyerek, "tıpkı katoliklik gibi 'Vatikanvari bir Bektaşi Mezhebi' ile Türkiye'de ve Balkanlar'da Alevileri yeni bir azınlık cemaati haline getirmek istiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Demir paylaşımının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

"2018 Yılında Baba Mondi ve Türk diplomasi çevresi FETÖ tarafından kuşatılmıştı. Artık anlaşılan o ki plan tıkır tıkır işliyor. FETÖ Alevi Yapılanması İmamı Osman Eğri de Almanya'da bu işle görevli zaten... Teo-politik böyle bir şey. Türk Dış politikası ve İstihbarat zafiyetimizin kör noktası."

Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti'nin kurulacağı bölge (New York Times)

'Bektaşi Devleti' Projesi Nedir?

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, geçtiğimiz ay başkent Tiran'da 109 dönümlük bir arazi üzerine "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" adında bir oluşum kuracaklarını duyurdu. Bu yapının planlarını yakın gelecekte açıklayacağını bildirdi.

Başbakan Rama, bu planı yalnızca en yakın yardımcılarından birkaçının bildiğini ve ABD gibi NATO müttefiklerinin bilgilendirilmediğini belirtti.

PASAPORT VE SINIRLAR OLACAK

Yeni devlet, küçük bir istihbarat birimi kuracak, ancak ordu, sınır muhafızları ve mahkemeye sahip olmayacak. Pasaportların renginin yeşil olacağını ifade eden Rama, pasaport almaya kimin uygun olacağı gibi detayların üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti. Rama, bu girişimin bir mülkiyet meselesi değil, manevi bir mesele olduğunu da vurguladı.

PARLAMENTODAN ONAY BEKLENİYOR

Uluslararası avukatlar dahil olmak üzere hukuk uzmanlarından oluşan bir ekip, yeni devletin egemen statüsünü tanımlayan bir yasa tasarısı hazırlıyor. Tasarının, Rama'nın iktidardaki Sosyalist Partisi tarafından kontrol edilen Parlamento tarafından onaylanması gerekecek.

Arnavutluk Başbakanlık Basın Ofisi, kurulması planlanan yeni devletin, dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan'ın sadece dörtte biri büyüklüğünde olacağı belirtildi.

ALKOL YASAĞI UYGULANMAYACAK

"Allah hiçbir şeyi yasaklamaz; bu yüzden bize akıl verdi," diyen paralelci Mondi'nin devletinde alkol yasağı uygulanmayacak, kadınların istedikleri gibi giyinmelerine izin verilecek ve hiçbir yaşam tarzı kuralı getirilmeyecek. ifadelerini kullanmıştı.

“Baba Mondi” olarak tanınan Bektaşi dervişi Edmond Brahimaj (New York Times)

"BABA MONDİ" KİMDİR?

Bektaşi tarikatının mevcut lideri 65 yaşındaki Edmond Brahimaj, eski bir Arnavut ordu subayıdır. "Baba Mondi" olarak bilinen Brahimaj, dünya çapında milyonlarca mürit tarafından "Hazreti Hacı Dede Baba" unvanıyla tanınmaktadır.