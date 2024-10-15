Koç Üniversitesi’nde terör propagandası: PKK sloganları atıldı!

Koç Üniversitesi 'nde bir grup "kadın cinayetlerine dikkat çekmek" amacıyla düzenlenen bir eylemde terör propagandası yaptı.

Terör örgütü PKK yandaşları bu kez Koç Ünivesitesi'nde sahneye çıktı.

GÜVENLİĞİN HAREKETİ TEPKİ ÇEKTİ

Üniversite güvenliği, bu sloganları atan gruba müdahale etmek yerine, onlara karşı tepki gösteren öğrencilere müdahale etti.

Koç Üniversitesi'nde terör örgütü PKK propagandası yapıldı (Ekran görüntüsü X)

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNE TEPKİ

Olayın ardından sosyal medyada büyük tepki oluştu. Üniversite güvenliğinin terör propagandası yapılan eylemi göz ardı etmesi ve terör destekçilerine karşı durmaması eleştirildi. Üniversite yönetimi de bu durumdan dolayı yoğun eleştirilere maruz kaldı. Üniversiteden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.