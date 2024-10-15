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Koç Üniversitesi'nde terör propagandası: PKK sloganları atıldı!

Koç Üniversitesi'nde bir grup, "kadın cinayetlerini protesto etmek" adı altında toplanarak terör propagandası yaptı. "Jin Jiyan Azadi" sloganı atan gruba bazı öğrenciler tepki gösterirken güvenlik görevlisinin tavrı da tepki çekti.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 18:22 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 18:50
Koç Üniversitesi’nde terör propagandası: PKK sloganları atıldı!

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Terör örgütü PKK yandaşları bu kez Koç Ünivesitesi'nde sahneye çıktı.

Koç Üniversitesi'nde bir grup "kadın cinayetlerine dikkat çekmek" amacıyla düzenlenen bir eylemde terör propagandası yaptı.

Koç Üniversitesi'nde terör propagandası!

PKK SLOGANLARI ATILDI
Terör örgütü PKK'nın sık sık kullandığı "Jin Jiyan Azadi" sloganını kullanan grup terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar da attı.

Koç Üniversitesi'nde terör örgütü PKK propagandası yapıldı (Ekran görüntüsü X)Koç Üniversitesi'nde terör örgütü PKK propagandası yapıldı (Ekran görüntüsü X)

GÜVENLİĞİN HAREKETİ TEPKİ ÇEKTİ
Üniversite güvenliği, bu sloganları atan gruba müdahale etmek yerine, onlara karşı tepki gösteren öğrencilere müdahale etti.

Koç Üniversitesi'nde terör örgütü PKK propagandası yapıldı (Ekran görüntüsü X)Koç Üniversitesi'nde terör örgütü PKK propagandası yapıldı (Ekran görüntüsü X)

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNE TEPKİ
Olayın ardından sosyal medyada büyük tepki oluştu. Üniversite güvenliğinin terör propagandası yapılan eylemi göz ardı etmesi ve terör destekçilerine karşı durmaması eleştirildi. Üniversite yönetimi de bu durumdan dolayı yoğun eleştirilere maruz kaldı. Üniversiteden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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