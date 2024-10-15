Koç Üniversitesi’nde terör propagandası: PKK sloganları atıldı!

Terör örgütü PKK yandaşları bu kez Koç Ünivesitesi'nde sahneye çıktı.
Koç Üniversitesi'nde bir grup "kadın cinayetlerine dikkat çekmek" amacıyla düzenlenen bir eylemde terör propagandası yaptı.
Terör örgütü PKK yandaşları bu kez Koç Ünivesitesi'nde sahneye çıktı.
Koç Üniversitesi'nde bir grup "kadın cinayetlerine dikkat çekmek" amacıyla düzenlenen bir eylemde terör propagandası yaptı.
PKK SLOGANLARI ATILDI
Terör örgütü PKK'nın sık sık kullandığı "Jin Jiyan Azadi" sloganını kullanan grup terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar da attı.
GÜVENLİĞİN HAREKETİ TEPKİ ÇEKTİ
Üniversite güvenliği, bu sloganları atan gruba müdahale etmek yerine, onlara karşı tepki gösteren öğrencilere müdahale etti.
ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNE TEPKİ
Olayın ardından sosyal medyada büyük tepki oluştu. Üniversite güvenliğinin terör propagandası yapılan eylemi göz ardı etmesi ve terör destekçilerine karşı durmaması eleştirildi. Üniversite yönetimi de bu durumdan dolayı yoğun eleştirilere maruz kaldı. Üniversiteden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.