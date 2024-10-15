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Başkan Erdoğan'dan 'Ulaşım yatırımları sürecek' mesajı: 2053 yılına kadar bölünmüş yol ve otoyol uzunluğunu artıracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yol Federasyonu 2024 Dünya Kongresi'ne gönderdiği mesajda ulaşım yatırımlarının süreceğini bildirdi. "Bizim siyaset anlayışımızda yol medeniyettir" diyen Erdoğan, "Ulaştırma alanındaki yatırım ve hamlelerimizi durmak yok yola devam diyerek bundan sonra da sürdüreceğiz. 2053 yılına kadar bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometrenin, otoyol uzunluğumuzu ise 8 bin 300 kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 10:30 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 10:42
Başkan Erdoğan’dan ’Ulaşım yatırımları sürecek’ mesajı: 2053 yılına kadar bölünmüş yol ve otoyol uzunluğunu artıracağız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yol Federasyonu 2024 Dünya Kongresi'ne video mesaj gönderdi.

Erdoğan, 2053 vizyonu çizip ulaşım yatırımlarının süreceğini bildirdi.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Yol Federasyonu 2024 Dünya Kongresi'nin ülkemiz ve bütün katılımcı üyeler için hayırlı olmasını diliyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın öncülüğünde gerçekleştirilen bu organizasyonda emeği geçen kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Kongreye katılmak üzere farklı ülkelerden güzel İstanbul'umuzu teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum.

"YOL DEMEK ULAŞIM DEMEKTİR"

Dünya çapında daha iyi, daha güvenli ve daha sürdürülebilir yol ağlarının gelişimini sağlamak hedefiyle 1948 yılından bu yana faaliyet gösteren Uluslararası Yol Federasyonu başarılı çalışmalarına her yıl yenilerini ekliyor. Sektörün öncü isimlerinin, kamu kurumları ve özel kuruluşlarının bir araya gelmesini sağlayan kongrenin bu sene de başarılı geçeceğine yürekten inanıyorum. Bu yılki kongre için hareketliliği güçlendirmek için bağlanıyoruz. Herkes için sürdürülebilir bir geleceğin sağlayıcısı olarak yollar, bu temanın tercih edilmesini isabetli buluyorum. Zira bizim siyaset anlayışımızda yol medeniyettir. Yol demek ulaşım demektir. Sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir.

Bizler de bu anlayışla büyük atılımlara imza atarak ülkemizi ulaşım ve altyapı sahasında iddialı bir seviyeye taşıdık. Avrasya Tüneli'nden Sabuncubeli Tüneli'ne, Erkenek Tüneli'nden Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ne, Ovit Tüneli'nden Cankurtaran Tüneli'ne kadar pek çok projeyi hayata geçirdik. Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprülerimiz ülkemizin gurur abideleri oldu. Karadeniz Sahil Yolu, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi projelerimizle şehirlerimiz arasındaki beşeri, lojistik, ekonomik ve ticari bağları güçlendirdik. Türkiye bugün uzunluğu 4 bin kilometreye yaklaşan otoyol ve 30 bin kilometreye yaklaşan bölünmüş yol ağına sahiptir.

Ulaştırma alanındaki yatırım ve hamlelerimizi durmak yok yola devam diyerek bundan sonra da sürdüreceğiz. 2053 yılına kadar bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometrenin, otoyol uzunluğumuzu ise 8 bin 300 kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle kongreye iştirak eden bütün firmalara, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, tüm misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum.


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