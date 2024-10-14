İsrailli yetkililer itiraf etti ABD basını duyurdu! Filistinli sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı ortaya çıktı

Filistinli sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı ortaya çıktı (AA)



İSRAİLLİ ASKERLERDEN, FİLİSTİNLİ SİVİLLERİN CANLI KALKAN OLARAK KULLANILDIĞI İTİRAFI



NYT'ye konuşan İsrailli 7 asker, söz konusu uygulamayı gözlemlediğini ya da bilfiil parçası olduklarını itiraf etti.

Bu askerler, alıkonan Filistinli sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasının "rutin, sıradan ve organize bir uygulama olduğunu", ciddi bir lojistik destekle ve savaş alanında bulunan üstlerinin bilgisi dahilinde yapıldığını aktardı.

Ayrıca askerler, canlı kalkan olarak kullanılan Filistinlileri, İsrail istihbarat yetkililerinin Gazze'deki farklı taburlara taşıdığını kaydetti.

Gazete ayrıca, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla, uygulamaya ilişkin bilgi sahibi İsrailli 8 asker ve yetkiliyle de Filistinlilerin Gazze'de canlı kalkan olarak kullanılmasına ilişkin konuştu.