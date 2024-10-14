SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İsrailli yetkililer itiraf etti ABD basını duyurdu! Filistinli sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı ortaya çıktı

The New York Times (NYT) gazetesinin, İsrailli asker ve yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in Filistinli esilreri canlı kalkan olarak kullandığı ortaya çıktı. Söz konusu haberde İsrail askerlerinin alıkoydukları Filistinli sivilleri, Hamas mensuplarının pusu veya bubi tuzağı kurduğuna inandığı bölgelere önden zorla keşfe gönderdiği vurgulandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 21:32 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 21:32
İsrailli yetkililer itiraf etti ABD basını duyurdu! Filistinli sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı ortaya çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail ordusunun, Gazze'de hayati tehlike arz eden keşif görevlerinde askerlerini riske atmamak için alıkoyduğu Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı ortaya çıktı.

Filistinli sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı ortaya çıktı (AA)Filistinli sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı ortaya çıktı (AA)

The New York Times (NYT) gazetesinin, adı açıklanmayan İsrailli asker ve yetkililere dayandırdığı haberinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun alıkoyduğu Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı belirtildi.

Haberde, İsrail askerleri ve istihbarat mensuplarından oluşan en az 11 timin, Gazze'nin 5 kentinde Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığının altı çizildi.

Filistinli sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı ortaya çıktı (AA)Filistinli sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı ortaya çıktı (AA)

İsrail askerlerinin alıkoydukları Filistinli sivilleri, Hamas mensuplarının pusu veya bubi tuzağı kurduğuna inandığı bölgelere önden zorla keşfe gönderdiği vurgulanan haberde, söz konusu uygulamanın İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana giderek yaygınlaştığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin söz konusu Filistinlileri Hamas mensuplarının hala saklandığını düşündükleri tünel ağlarının içinde keşif yapmaya ve film çekmeye zorladığı, bu tünellerde jeneratör ve su tankı gibi bubi tuzağı kurulduğuna inandıkları nesneleri hareket ettirmeye zorladıkları vurgulandı.

İsrailli yetkililer itiraf etti ABD basını duyurdu! Filistinli sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı ortaya çıktı

Filistinli sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı ortaya çıktı (AA)Filistinli sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı ortaya çıktı (AA)

İSRAİLLİ ASKERLERDEN, FİLİSTİNLİ SİVİLLERİN CANLI KALKAN OLARAK KULLANILDIĞI İTİRAFI

NYT'ye konuşan İsrailli 7 asker, söz konusu uygulamayı gözlemlediğini ya da bilfiil parçası olduklarını itiraf etti.

Bu askerler, alıkonan Filistinli sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasının "rutin, sıradan ve organize bir uygulama olduğunu", ciddi bir lojistik destekle ve savaş alanında bulunan üstlerinin bilgisi dahilinde yapıldığını aktardı.

Ayrıca askerler, canlı kalkan olarak kullanılan Filistinlileri, İsrail istihbarat yetkililerinin Gazze'deki farklı taburlara taşıdığını kaydetti.

Gazete ayrıca, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla, uygulamaya ilişkin bilgi sahibi İsrailli 8 asker ve yetkiliyle de Filistinlilerin Gazze'de canlı kalkan olarak kullanılmasına ilişkin konuştu.

Filistinli sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı ortaya çıktı (AA)Filistinli sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı ortaya çıktı (AA)

İsrailli askerler, "piyadelere yönelik riskleri sınırlama arzusu nedeniyle bu uygulamayı mevcut savaş sırasında kullanmaya başladıklarını" anlattı.

İsrailli askerlerden bazıları, Filistinlilerin canlı kalkan olarak kullanılmasından son derece rahatsız olduklarını, komutanlarına itiraz ettiklerini belirtti.

İsrailli askerler, bazı düşük rütbeli subayların ellerinde kanıt olmaksızın, alıkonan sivillerin Filistinli silahlı gruplara mensup olduklarını söyleyerek uygulamayı haklı göstermeye çalıştığını vurguladı.

Üst düzey askeri yetkililer ve savunma yetkililerince Gazze'deki gidişat hakkında düzenli olarak bilgilendirilen eski Askeri İstihbarat Şefi Tümgeneral Tamir Hayman ise uygulamanın bir versiyonunun Gazze'de ordu tarafından kullanıldığını doğruladı.

Filistinli sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı ortaya çıktı (AA)Filistinli sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı ortaya çıktı (AA)

"ASKERLER BENİ BİR KÖPEK GİBİ BUBİ TUZAKLI BİR DAİREYE GÖNDERDİ"

Gazeteye konuşan Gazzeli Muhammed Şubeyr (17) ise İsrail askerlerince alıkonduğu 10 gün boyunca kendisinin de canlı kalkan olarak kullanıldığını belirtti.

İsrail askerlerince Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta patlayıcı olduğunu düşündükleri metruk binalarda elleri kelepçeli olarak yürümeye zorlandığını söyleyen Şubeyr, "Askerler beni bir köpek gibi bubi tuzaklı bir daireye gönderdiler." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
İzlanda - Türkiye | CANLI
Boris Johnson’ın Unleashed kitabında dikkat çeken Başkan Erdoğan ve Türkiye detayları: Dostum Erdoğan’la...
CANLI | Hizbullah’tan intikam saldırısı! İsrail ordusu duyurdu: Sirenler çalıyor
Başkan Erdoğan’dan 109. Dönem Kura Töreni’nde kaymakamlara nasihat: Mazlumu bulun derdini çözün!
Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrılacak mı? Yıldız golcü için açıklama!
CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kaz Dağları’nı talan ediyor! 14 dönümlük zeytinlik imara açıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa ettiği taklit ve tağşiş ürünler burada inceleniyor! Domuz eti, sakatat, sahte bal, zeytinyağı...
İşte Esra Erol’un tehdit edildiği o görüntüler: Canını alacağım! | Sahte mehdinin müridi hakkında suç duyurusunda bulundu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan infaz yasası açıklaması: İyi hal indirimi her suçta olmayacak
İstanbul’da ulaşım çilesi: 64 yürüyen merdiven, 33 asansör ve 24 yürüyen bant arızalı
Dünya Elon Musk’ı konuşuyor! Eski sevgili Amber Heard’ı dedektif, İHA ve kızılötesi kameralarla takip!
Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! CD’ye şifreli olarak kaydedildi savcılığa verildi... Nevzat Bahtiyar ve 23 plakalı şahin kadrajda
ÖZEL | Fenerbahçe’nin yıldızına İtalyan kancası! Mourinho’dan bilgi aldılar
Dan Bilzerian’dan soykırımcı İsrail ordusuna Mızıkçı o***pular lakabı: Dünya sizin ölümünüzü kutlayacak
SON DAKİKA